Unghii delicioase – manichiura cu briose! Cat se simplu se realizeaza

Sunt un deliciu si in farfurie si pe unghii! Daca vrei o manichiura pe care toti o vor adora, iti recomandam briosele pe unghii! Usor de realizat, insa de mare impact.

Pentru o astfel de manichiura nu trebuie sa mergi neaparat la salonul de infrumusetare, le poti realiza acasa, fara costuri mari si intr-un timp scurt. Pare de necrezut, insa o sa va convingeti din tutoriarul de mai jos ca asa este.

Iata pas cu pas cum se obtine o astfel de manichiura absolut fantastica.

De ce avem nevoie

– un lac de unghii

– oja de baza, in nuanta preferata, dar ar fi indicat sa aiba o culoare pastelata.

– doua oje pentru desenarea blatului briosei. Trebuie sa fie doua nuante din aceeasi paleta de culori, insa este necesar sa fie in contrast.

– oja alba.

– o pensula subtire sau o scobitoare.

– cristale pentru decor.

Cum se realizeaza pas cu pas:

– unghiile naturale se pregatesc pentru aplicarea ojei de baza. Se curata cuticula, se taie si se aplica un lac transparent pentru protectie si o mai buna aderenta.

– se aplica oja in doua straturi si se lasa sa se usuce bine.

– cu nuanta mai deschisa trasam conturul blatului de la briosa, exact ca in poza de mai jos.

– acum venim cu nuanta de contrast si trasam mai multe dungi paralele. Lasam sa se usuce si trecem la pasul urmator.

– cu oja alba ne apucam sa desenam frisca, ca in poza de mai sus.

– dupa ce s-a uscat bine, cu o scobitoare sau un betisor de bambus, facem cateva puncte colorate.

– aplicam un strat de lac transparet si peste punem un cristal in varful briosei. Aceasta se va fixa in lac in momentul in care se va usca.