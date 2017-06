Unghii de vara pas cu pas! cum se realizeaza o silueta de femeie in costum de baie

Vara si-a intrat in drepturi, iar vacanta si concediile sunt pe cale sa inceapa. Vrei un model inedit de vara pe unghiile tale, insa nu te ai decis inca ce sa alegi? Ei bine, iti propunem un model care te va cuceri si va atrage cu siguranta toate privirile.

Afla pas cu pas cum se realizeaza o silueta de femeie in costum sexy de baie.

De ce ai nevoie:

– ai nevoie de mai multe oje in diverse nuante (negru, alb, bej, maro si rosu)

– o oja de baza in orice nuanta doresti sa-ti colorezi unghiile. Noi am ales lila.

– doua pensule (una subtire si una mai groasa)

– un lac de unghii

Cum se realizeaza manichiura de vara

Se aplica un strat subtire de lac transparent, dupa ce s-a uscat bine aplicam oja in nuanta aleasa, in cazul nostru lila. Este recomandat sa fie aplicata in doua straturi pentru o intensitate mai mare.

O lasam se usuce bine si trecem la model. Pictam mai intai silueta de culoare bej, exact ca in imagine, dupa care ne apucam sa conturam costumul de baie de culoare rosie. Dupa ce se usuca, trecem la detalii, trasam mai multe dungi pentru a evidentia sanii si abdomenul, dar si costumul de baie.

Dupa ce am terminat, aplicam un strat de lac transparent pentru a fixa modelul.