Unghii de vara cu floricele! O manichiura colorata, ideala pentru zilele calduroase

Floricelele pe unghii sunt la mare cautare in sezonul cald. Vara a sosit si va propunem un model viu colorat, cu floricele si cristale. Nu ai cum sa dai gres, sigur va atrage atentia tuturor.

De ce ai nevoie pentru efectuarea manichiurii acasa

– oja roz

– oja albastru deschis

– oja alba

– un punctator (poate fi inlocuit cu un ac de gamalie)

– cristale

– lac de unghii transarent

Cum se realizeaza manichiura fantastica de vara cu floricele

– curatam unghiile si le pregatim pentru efectuarea manichiurii. Impingem si taiem cuticulele.

– aplicam oja albastra pe toate unghiile, mai putin pe unghia unde vom face modelul. Este indicat sa fie aplicata in doua straturi trebuie lasata sa se usuce bine, bine.

– pe unghia in care vom picta modelul, aplicam oja de culoare roz, este indicat sa fie aplicata tot in doua straturi si trebuie lasata sa se usuce bine. Dupa ce s-a uscat, cu punctatorul, facem cateva buline, exact ca in poza de mai jos.

– Le lasam sa se usuce, apoi aplicam un lac de protectie peste. Peste lac, inainte sa se usuce, fixam o pietricica in mijlocul florii.