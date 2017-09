TrueVintage – magazinul tau online cu haine vintage

Conceptul vintage

se refera cu precadere la hainele si accesoriile create in perioada 1920

– 1960, cele dintre 1970 si 1980 incadrandu-se in categoria "retro".

Vintage-ul a devenit, de cand a aparut in Romania, in urma cu 4 ani

si pana in moment, unul din cele mai cautate trenduri.

Daca la inceput nu exista decat un singur magazin on-line, acum

oferta s-a diversificat: de la bloguri cu haine vintage si second-hand, la

targuri saptamanale in Bucuresti si in provincie si site-uri de profil.

Daca iti place sa fi altfel, sa nu ti se intample sa intri intr-un

restaurant si sa mai fie doua persoane

cu aceeasi

rochie, daca iti place sa fi

unica, atunci vintage este un must have!

Vintage-ul este unul din putinele curente in moda care se poate

transforma foarte usor in pasiune, asa cum ne spune si Oana, posesoarea

site-ului online TrueVintage.ro: “Pasiunea pentru vintage am mostenit-o de la

mama mea, ea este cea care a pastrat multe dintre hainele si bijuteriile bunicii

si strabunicii mele. In anul 2008, am infiintat un blog,

www.mytruevintage.blogspot.com, destinat iubitoarelor de vintage. Un an mai

tarziu, a luat nastere magazinul online”.

TrueVintage este un magazin online cu haine, accesorii si bijuterii

vintage si retro, infiintat in octombrie 2009. Proprietara, o impatimita a

acestui curent, posteaza, in fiecare zi de marti, o multime de bunatati parca

scoase din lada bunicii.

Intrand in acest magazin virtual desocoperi, inca de la prima

pagina, nostalgia anilor trecuti. Te incanta

rochiile vintage din dantela si matase ale anilor 50, palariile

inflorate din anii `40 si bijuteriile cu camee din perioada interbelica, nostalgia

flower-power a anilor 70, precum si nebunia anilor disco din ’80. Printre

volane, matasuri si flori, rasar bijuterii vintage semnate de mari designeri

internationali si case de moda: Oscar de la Renta, Christian, Dior, Givenchy,

Nina Ricci, Swarovski si multi altii.

Si ca sa fi in trend, trebuie neaparat sa descoperi impresionanta

colectie de genti din piele exotica la cele mai mici preturi de pe piata:

aligator, crocodil, sarpe sau tipar.

Va asteptam cu drag pe magazinul de haine si bijuterii truevintage.ro precum si pe pagina de

facebook pentru multe reduceri, cadouri si surprize!.