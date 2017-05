Trucuri eficiente care te vor proteja de bataturile provocate de pantofi

Nu conteaza daca esti femeie sau barbat, cand trebuie sa porti o pereche noua de pantofi, picioarele tale vor avea de suferit. Noi suntem familiarizati deja cu aceasta problema asa ca ne-am decis sa punem capat durerii si suferintei. Cu aceste trucuri vei putea sa te bucuri de noii tai pantofi ca si cum ar fi fost facuti special pentru tine.

1. Plasturii clasici

Aceasta este o metoda foarta comuna si evidenta, dar incearca sa o folosesti. Va preveni frecarea si te va scapa de bataturi, mai ales daca porti pantofi cu toc. Asigura-te ca plasturele este mai mare decat zona de frecare pentru a nu se misca.

2. Pudra de talc

Pudra de talc poate reduce forta de frecare de pe suprafata piciorului. Presara putina pudra pe picioare inainte sa te incalti. Daca nu porti sosete asigura-te ca nu ai picioarele ude.

3. Sosete groase si caldura

Ia-ti o pereche de sosete groase, apoi incalta-te cu pantofii tai preferati. Incalzeste zonele stramte cu feonul. Mergi cu pantofii pana ce se racesc, apoi repeta daca este nevoie. Materialul din care sunt fabricati pantofii se intinde la caldura si devine mai flexibil si mai moale. Tine minte ca trucul acesta functioneaza doar pe materiale naturale, cum ar fi pielea.

4. Deodorant roll on sau solid

Calcaiele si degetele sunt cele mai afectate zone. Pentru a elimina frecarea produsa de picior si de incaltaminte, da-te cu deodorant in zonele problema.

5. Talpici de silicon

Aceste talpici sunt disponibile in farmacii, magazine de pantofi si online. Vin in diferite forme (pentru intreaga talpa, pentru calcai, degete etc.) pentru a se adapta zonelor problematice.





6. Gheata

Umple o punga de plastic cu apa si pune-o in pantofi. Lasa-i in congelator peste noapte. Dimineata vor fi mai largi din pricina apei care s-a transformat in gheata si a facut pielea sa se intinda.

7. Cartofi

Acest truc functioneaza in cazul adidasilor de sport si mocasini. Pune un cartof in pantof si lasa-l peste noapte. Cartofii nu lasa niciun miros in urma lor, dar pentru a te asigura ca n-a ramas nimic in pantofi, sterge-i cu o carpa.