Nu mai da banii pe oje! Unghii colorate facute cu markerul! Cum este posibil

Vrei sa-ti colorezii unghiile insa nu ai suficiente nuante de oja? Nu dispera, iata cum poti imporviza. Ai nevoie doar de o oja alba si cateva markere pe care le gasesti in penar.

Poti obtine unghii colorate de vara, fara o investitie prea mare, chiar la tine acasa.

De ce ai nevoie pentru realizarea modelului

– o oja alba

– un lac de unghii

– cateva markere colorate

Iata cum se realizeaza modelul

Se aplica oja alba in doua straturi si se lasa sa se usuce bine. Can v-ati asigurat ca oja alba s-a uscat trecem la model. Luam primul marker si se fac punctulete pe unghie, in fuctie de cum doriti. La fel se procedeaza si cu celelalte culori.

La final, dupa ce markerul s-a uscata, pentru a fixa culorile, se aplica un lac de unghii transparent.