Lucruri pe care fiecare femeie trebuie sa le aiba in geanta

Femeile tind sa care o multime de lucruri importante in geanta lor. Spre deosebire de barbati, femeile au cateva lucruri esentiale pe care trebuie sa le care cu ele peste tot.

De aceea sunt atat de importante gentile si posetele pentru femei. Iata cateva lucruri pe care fiecare femeie trebuie sa le aiba in geanta.

1. Dezinfectant de maini

Vei da de bacterii si germeni pe oriunde vei merge: la toaleta, caruciorul de cumparaturi, transportul in comun, bani etc. Pentru a te proteja pe tine si pe celelalte persoane cu care intri in contact, in mod special copiii, trebuie sa iti dezinfectezi mainile cu dezinfectant de maini.

2. Bani cash

Nu mai trebuie mentionat faptul ca mereu trebuie sa ai bani cash in geanta, separat de portofel in cazul in care iti pierzi portofelul.

3. Spray paralizant

Spray-ul paralizant este cea mai simpla metoda de auto-aparare. Niciodata nu stii ce se poate intampla, unde poti ajunge sau cu cine te poti intalni, asa ca este indicat sa ai mereu la indemana spray paralizant.

4. Accesorii de par

Mereu trebuie sa tii la tine cateva elastice de par si agrafe pentru a-ti prinde parul cand scapa de sub control.

5. Tampoane sau absorbante

Mereu trebuie sa ai macar 2 tampoane sau absorbante in geanta. Unul pentru o femeie care are nevoie si al doilea pentru tine in cazul in care ciclul menstrual te ia prin surprindere.

6. Pix

Multe femei nu realizeaza cat de importante sunt pixurile. Avand un pix in geanta va fi foarte folositor daca vrei sa notezi ceva urgent.

7. Plasturi

Pe langa taieturi sau zgarieturi, plasturii vor fi folositori si atunci cand te bat pantofii.