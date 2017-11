Ce nuante de oja se poarta in acest sezon

Tendintele in sezonul rece ofera nunate in ton cu anotimpul. Iata o serie de nuante de ora pe care le poti purta cu incredere in sezonul care urmeaza.

In primul rand trebuie sa inlocuieti ojele in culori aprinse cu cele in nuante mate, inspirate din paleta de toamna.

Gri petrol metalic

Va recomandam sa optati la nuante in tonuri reci de gri, sunt un must have pentru acest sezon rece.

Lemn prafuit de trandafir

Aceasta nuanta fina te va ajuta sa faci mai usor trecere dintre vara si toamna.

Roz ars

Nuantele de roz sunt singurele care raman in tendinte si in sezonul rece. Pielea inca bronzata se potriveste la fix cu rozul ars.

„Culoarea unghiilor poate reprezenta baza intregului tau look pentru toamna. Unghiile tale ar trebui sa iti sublinieze garderoba impecabila si sa atraga atentia asupra întregului look. Culorile neutre sunt o alegere moderna pentru pentru manichiura din acest sezon“, spune Jessica Vartoughian.