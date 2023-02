Ce culori sa pui pe tine ca sa ai noroc maxim in fiecare zi a saptamanii

Culorile ne influenteaza viata de zi cu zi mai mult decat ne imaginam. Nu debeaga exista terapia cromatica si nu degeaba au aparut expresiile precum “verde de invidie” sau “negru de suparare”.

Insa, tocmai datorita influentei culorilor, ne putem spori sansele de noroc in fiecare zi a saptamanii purtand anumite nuante!

Traim intr-o lume plina de culoare si multi dintre noi chiar visam in culori. De altfel, majoritatea culorilor este asociata cu trairi si sentimente arhetipale, putand astfel sa ne influenteze starea fizica si psihica. Daca descoperim care sunt culorile care ne influenteaza pozitiv, ne putem spori sansele de noroc, de bine in fiecare zi a saptamanii.

LUNI

Albul este culoarea zilei de luni. Desi unele persoane aleg sa-si inceapa saptamana in forta cromatica, facand uz de culori tari, iar altele aleg nuante inchise in semn de nemultumire ca a inceput o noua saptamana de munca, toti ar trebui sa purtam un obiect alb in ziua de luni.

Albul este asociat cu puritatea, cu ideea de intregire si de sacru, dar si de calm, iar in zilele de luni avem nevoie de toate acestea pentru ca trecere din weekend catre mijlocul saptamanii sa fie graduala.

Luni, o zi neplacuta pentru multi dintre noi, trebuie sa ne construim mediul inconjurator si, bineinteles, tinuta astfel incat sa ne menajam cat mai mult. O camasa, o pereche de pantaloni, un sal, o vesta sau un set de bijuterii albe sunt optiuni ideale pentru ziua de luni pentru ca ne potenteaza starea de calm, de serenitate de care toti avem nevoie in prima zi a saptamanii pentru a trece lejer prin ea.

MARTI

Abia marti trebuie sa intram in verva! Motiv pentru care aceasta este ziua a saptamanii pentru a purta rosu si orice nuanta cu variatii de rosu, inchis, mai deschis. Culoarea rosu este una intensa care emana forta, iar dupa ziua de pregatire de luni, prin alb, rosul este perfect pentru a ne baga in priza. Mai mult, rosul are si o conotatie sexuala, dar si una de sacrificiu.

Pe deoparte exista o anumita stare de sacrificiu in sufletul fiecaruia in ziua de marti pentru ca nu poate sta locului sa faca ce vrea, ci trebuie sa faca ceea ce se impune. Insa asta nu inseamna ca trebuie sa o faca molcom.

Dimpotriva, in pofida oricarei stari de sacrificiu, culoarea rosie purtata marti ne ajuta sa infruntam totul in forta, cu pasiune si determinare. Din acest motiv este indicat sa purtam ceva rosu pe noi in ziua de marti, indiferent cat de mic este obiectul respectiv: o esarfa, un tricou, o bratara, o camasa, o curea sau poate chiar lenjeria intima!

MIERCURI

Dupa ziua de marti in care am fost la turatie maxima si plin de ravna de mai mult si de mai bine prin culoarea rosie, miercuri este timpul sa culegem roadele muncii si eforturilor noastre din ziua precedenta. Iar culoarea fertilitatii este verdele!

Ca sa atragem si potenta starea de bine miercuri, dar si sa culegem roadele propriei noastre munci, este indicat ca in a treia zi a saptamanii sa purtam verde, indiferent de nuanta acesta. Verdele smarald, jad sau chiar si vernilul sunt ideale pentru miercuri, improspatandu-ne starea de spirit, iar cu cat suntem mai “vii”, cu atat ne atragem binele in vietile noastre. Iata de ce ar trebuie sa purtam miercuri macar un obiect verde!

JOI

Joia este ziua in care intregul nostru psihic se lumineaza, de regula, la gandul ca se apropie sfarsitul saptamanii si ca vom fi liberi. Atunci haideti sa ne potentam starea de bine purtand galben. Aceasta este culoarea celei de-a patra zi a saptamanii.

Orice galben si orice variatie a culorii este recomandata pentru ziua de joi, caci lumineaza atat mintea, cat si sufletul si ne ajuta sa ridicam orice val negru care-l simtim cum ne apasa pe frunte.

VINERI

Ultima zi lucratoare a saptamanii este cea mai ofertanta din punct de vedere cromatic. Vinerea se poarta alb, argintiu, albastru deschis, marin sau culoarea diamantului. Toate aceste culori sunt binevenite vinerea in tinutele alese pentru ca ne redau starea de liniste si detasare de care avem nevoie la final de saptamana.

Mai mult, nuantele pastel de orice fel de culoare potenteaza aceasta stare de echilibru, de multumire ca am incheiat o saptamana cu bine si ne predispune la visare si la aventura din weekend. Din acest motiv vinerea ar trebuie sa purtam tinute la lejere, mai casual, care sa fie compuse din articole vestimentare albe, bej, ivoriu, blue, opal, diamant.

SAMBATA

Sambata este, in mare masura, ziua “desfraului”. Acest lucru nu implica neaparat desfrau sexual, desi nu strica sa ne descatusam simturile in viata sexuala in aceasta zi libera pentru majoritatea dintre noi.

Sambata, ziua desfraului, a dezlantuirii, este ziua culorilor mai inchise, mai adanci, in care vizual te poti scufunda, precum albastrul inchis, negrul, gri piatra, albastru safir, violet, indigo. Aceste culori sunt puternice prin aerul mistic pe care il au si prin faptul ca potenteaza creativitate, iar sambata este ziua ideala pentru descatusarea mintii, a imaginatiei si a trupului. Mai mult, nefiind conditionati de niciun fel de cod vestimentar pentru ca, pana una alta, nu merge la munca, putem adopta tinute integrale din anumite culori, sau chiar putem sa folosim mai multe intr-un singur outfit. Purtand aceste culori intense si adanci sambata, ne vom accentua starea de exaltare.

DUMINICA

Duminica trebuie sa ne mai domolim alegerile cromatice, dar pastrand totusi prospetimea si spiritul liber al ultimei zi de odihna a saptamanii.

Astfel ca duminica sunt potrivite culori in nuante de roz si portocaliu, mai intense sau mai deschise. De la camasa, la fusta, la rochie, la pantaloni, la vesta, la curea si chiar la incaltari, ideal este sa alegem obiecte vestimentare sau accesorii in nuante roze si portocaliu. Aceste nuante pot fi si fucsia, dar si caramiziul orange, o culoare ce poate fi purtata si de barbati, si de femei.

Aceste culori ne potenteaza starea de bine duminica, dar si deschiderea la iubire, la aventuri usoare, la schimbare si la caldura sufleteasca, iar cu totii avem nevoie sa ne incarcam psihic cu acestea pentru a putea incepe o saptamana cu un “bagaj emotional si mintal bun”.