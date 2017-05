Asta este cea mai simpla metoda de a obtine unghii mate! In cateva secunde, la tine acasa

Unghiile mate sunt un nou trend in materie de manichiura. Daca pentru unghiile cu gel exista diverse metode pentru a le oferi efectul de matuire, la unghiile cu oja ai nevoie de un lac special.

Daca iti doresti unghii mate, dar nu ai un astfel de lac la indemana, iti oferim cea mai simpla alternativa. Ai nevoie doar de apa. Da, ati citit bine!

Apa este singurul lucru de care aveti nevoie pentru a obtine efectul spectaculos de mat.

Vezi pas cu pas cum se procedeaza si cum poti obtine manichiura mult dorita

Pasul 1

– se curata unghiile si se pregatesc pentru realizarea manichiurii

Pasul 2

– se aplica un lac de protectie pe unghii, inainte de stratul de oja. Pentru o mai puna fixare si aderenta.

Pasul 3

– se aplica oja in culoarea dorita, nu conteaza ce ati ales, efectul de mat se poate realiza indiferent de nuanta.

Pasul 4

Dupa ce s-a uscat bine oja. Se pune un vas cu apa pe foc si se lasa la fiert pana clocoteste.

In momentul in care apa a atins punctul de fierbere, se pozitioneaza unghiile deasupra vasului si se lasa vreme de 15-20 de secunde sa intre in contact cu aburii. Efectul de mat apare imediat.

ATENTIE: Aveti grija sa nu va frigeti in timpul procesului, daca nu mai suportat caldura retrageti mainile.