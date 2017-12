Adevaratul motiv pentru care Regina Elizabeth poarta tinute aprinse de fiecare data

Culoarea nu este una intamplatoare. In timpul domniei sale de 65 de ani, regina a purtat zeci de nuante indraznete, de la fuchsia la lamaie pana la albastrul regal.

Deci, care este povestea adevarata din spatele garderobei luminoase a Reginei? Este de fapt una dintre putinele fapte fascinante despre ea, spun surse regale.

Potrivit soacrei sale, Sophie, contesa de Wessex, regina vrea sa se asigure ca membrii publicului o pot vedea din multime.

“Trebuie sa iasa in evidenta pentru ca oamenii sa poata spune: ‘Am vazut Regina'”, a spus Sophie in documentarul “The Queen at 90”.

Alte surse au confirmat motivul din spatele celei mai faimoase alegeri de moda a reginei Elizabeth.

“Regina a fost mereu constienta ca trebuie sa iasa in evidenta de multime si din acest motiv poarta mereu haine vii”, a declarat Caroline de Guitaut, curator la Royal Collection Trust, pentru New York Times.