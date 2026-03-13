Balul anual Young Fellows de la muzeul The Frick a dat startul calendarului social de primăvară din New York, joi seara. Sub tema „Călătorie în timp”, evenimentul a atras o mulțime de invitați bine îmbrăcați din lumea artei, modei și politicii, printre care s-au numărat Alessia Fendi, Ivy Getty și Jack Schlossberg. o seară care a adus la viață secole de istorie a artei.

Omagiu pentru Gainsborough

Evenimentul a pus în centrul atenției noua expoziție, „Gainsborough: The Fashion of Portraiture”, care explorează legătura dintre semnăturile artistului și stilul la modă în Anglia secolului al XVIII-lea. Aimee Ng, curatorul șef al muzeului (și creierul din spatele expoziției), a descris petrecerea ca pe o interpretare modernă a etosului lui Gainsborough. „O noapte ca asta reflectă individualitatea pe care o urmărea Gainsborough. Vii ca cea mai bună versiune a ta, fie că ești în H&M sau Chanel”, a declarat ea.

Iar viziunea artistului pare să se fi transpus perfect în atmosfera serii. Portretele lui Gainsborough erau elevate, frumoase, iar el își înfățișa subiecții așa cum doreau ei să fie văzuți. „Nu știm ce poartă fiecare, dar toată lumea participă la aceeași jovialitate și este ea însăși. Era aspirațional; nu trebuia să reflecte realitatea. Seara asta se simte un pic așa”, a adăugat Ng.

De la Maria Antoaneta la armuri medievale

Și, pe bune, ținutele îndrăznețe ale invitaților chiar au adus la viață tema serii. V-ați gândit vreodată cum ar arăta o petrecere unde se întâlnesc mai multe epoci? Ei bine, la The Frick s-a întâmplat.

Mai mulți invitați s-au inspirat direct de la curtea Mariei Antoaneta, afișând fuste cu panier și coafuri pouf impunătoare. Alții au canalizat picturile renascentiste prin rochii ample, florale, stratificate în tul. O invitată a îndrăznit chiar mai mult, purtând o piesă ornamentală din lanțuri pe cap, ce amintea de armurile medievale, combinată ingenios cu un machiaj argintiu sclipitor pentru un plus de modernitate.

Șampanie Ruinart și caviar într-un lounge parizian

La etaj, într-un lounge VIP, petrecăreții au fost transportați într-o atmosferă ce amintea de societatea strălucitoare a cafenelelor din Parisul anilor 1920. Invitații s-au relaxat în separeuri de pluș, sub o lumină aurie difuză, savurând șampanie Ruinart și gustări delicate cu caviar. A fost un moment de respiro, departe de agitația din sălile principale.

„Una dintre cele mai bune modalități de a cunoaște oameni”

Dincolo de grandoare și eleganță, evenimentul este un favorit pentru mulți datorită sentimentului de comunitate. Ivy Getty, care apreciază arta de o viață, a subliniat importanța susținerii tinerilor artiști, mai ales într-o perioadă dominată de tehnologie. „Am crescut într-o familie care prioritizează mersul la muzee”, a spus ea. „Oriunde mergeam în vizită, aveam un întreg tur al muzeelor rezervat.”

Balul Young Fellows este de mult timp un punct de referință pe calendarul orașului.

Dar sentimentul de apartenență este cel care îi face pe membri să revină. „Este una dintre cele mai bune modalități de a cunoaște oameni în New York cărora le pasă de aceleași lucruri ca și ție”, a remarcat Casey Kohlberg, vicepreședintele serii.

Expoziția „Gainsborough: The Fashion of Portraiture” va putea fi vizitată la The Frick până pe 25 mai 2026.