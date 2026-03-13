Săptămâna Modei de la Paris s-a încheiat, iar verdictele încep să apară. Marc Rofsky, directorul de achiziții de la Moda Operandi, a analizat colecțiile și a dezvăluit care sunt brandurile și tendințele ce vor domina sezonul următor. se anunță o revenire la feminitate și la țesături prețioase.

Brandurile care au cucerit Parisul

Primele colecții prezentate la Paris au început deja să fie disponibile pentru precomandă, iar reacția clienților oferă o imagine clară asupra pieselor câștigătoare. Marc Rofsky explică modul în care funcționează acest proces și care sunt numele ce au generat cel mai mare interes încă de la început.

„Pe măsură ce săptămâna avansează, tot mai multe colecții sunt lansate pe site. Clientele sunt notificate când apare o colecție de la un brand pe care îl urmăresc sau de la care au mai cumpărat, iar unele dintre ele încep să cumpere imediat”, a declarat Rofsky. Acesta a adăugat că „alte cliente preferă să aștepte până când o masă critică a ofertelor sezonului este disponibilă înainte de a face achiziții. Am început să lansăm colecțiile de la Paris pe site săptămâna aceasta și vor urma și altele săptămâna viitoare”.

Interesul nu a întârziat să apară. „Vedem deja o reacție foarte puternică la Dries van Noten. Aceasta este a treia colecție a lui Julian Klausner pentru brand și el continuă să aibă o viziune mai clară asupra codurilor casei, cu țesături bogate și broderii, și siluete foarte feminine de care clientele noastre sunt atrase”, a subliniat directorul de achiziții. Pe lista favoritelor se adaugă și alte nume grele din industrie: „Vedem, si, o reacție grozavă la Gabriella Hearst, Balenciaga, Victoria Beckham și Chloé”.

Piele de crocodil și catifea, vedetele sezonului

Dincolo de nume, tendințele în materie de materiale sunt poate cel mai clar indiciu al direcției în care se îndreaptă moda. Iar sezonul acesta mizează pe opulență și texturi luxuriante. Se pare că minimalismul discret face o pauză.

Rofsky a detaliat și materialele vedetă. „În ceea ce privește tendințele, aproape fiecare colecție a avut piele de crocodil sau piele cu textură de crocodil, multă catifea și jacquard, țesături bogate, broderii și o revenire la imprimeuri”.

Paleta de culori și revenirea feminității

Cât despre culori, paleta de bază rămâne una sobră, dar este înviorată de accente puternice, menite să atragă atenția. „Paleta de culori a fost puțin întunecată, cu câteva accente de violet regal, roșu cireașă și cobalt închis, toate culorile de care clientele noastre sunt cu adevărat atrase”, a explicat Rofsky. Schimbarea majoră se vede însă la nivel de croială. „Siluetele devin mai feminine decât în ultimii ani”, a punctat el.

Croiala masculină e istorie, tailoring-ul feminin revine în forță

Lucrurile stau puțin diferit la capitolul tailoring, unde schimbarea de direcție este radicală. Costumele cu croială masculină, supradimensionate, care au dominat podiumurile în ultimii ani, par să fie de domeniul trecutului.

„O categorie care nu este întotdeauna cea mai bună pentru noi este tailoring-ul. În ultimele sezoane, a existat mult tailoring masculin, supradimensionat și pătrățos pentru femei. Dar în acest sezon, pendulul s-a mișcat complet în cealaltă direcție”, afirmă Rofsky. Ce înseamnă asta, mai exact? „A existat mult mai mult tailoring feminin, ascuțit, cu talii definite și chiar talie peplum. Tom Ford a oferit câteva exemple incredibile ale acestui stil și anticipăm o mare revenire la tailoring”.

Paltoanele statement definesc toamna

Nici îmbrăcămintea de exterior nu a fost ignorată, ba chiar a venit cu o actualizare importantă față de sezoanele trecute. Dacă toamna trecută totul era despre shearling, acum accentul se mută pe alte materiale și forme.

„Anul trecut a fost un sezon puternic pentru îmbrăcămintea de exterior. Toamna a fost despre shearling”, își amintește Rofsky. „În acest sezon, au existat încă atingeri de shearling, dar cu siguranță o trecere către mai multă îmbrăcăminte de exterior din stofă”. Un exemplu concret care a atras atenția buyerilor a fost clar: „Paltoanele cocon de la Balenciaga s-au remarcat”.