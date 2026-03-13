Ultimele articole

 

AcasăFASHIONModa Operandi dezvăluie 5 branduri de top de la Paris Fashion Week

Moda Operandi dezvăluie 5 branduri de top de la Paris Fashion Week

Autor - Stefan Stanescu
98
3 min.

Săptămâna Modei de la Paris s-a încheiat, iar verdictele încep să apară. Marc Rofsky, directorul de achiziții de la Moda Operandi, a analizat colecțiile și a dezvăluit care sunt brandurile și tendințele ce vor domina sezonul următor. se anunță o revenire la feminitate și la țesături prețioase.

Brandurile care au cucerit Parisul

Primele colecții prezentate la Paris au început deja să fie disponibile pentru precomandă, iar reacția clienților oferă o imagine clară asupra pieselor câștigătoare. Marc Rofsky explică modul în care funcționează acest proces și care sunt numele ce au generat cel mai mare interes încă de la început.

„Pe măsură ce săptămâna avansează, tot mai multe colecții sunt lansate pe site. Clientele sunt notificate când apare o colecție de la un brand pe care îl urmăresc sau de la care au mai cumpărat, iar unele dintre ele încep să cumpere imediat”, a declarat Rofsky. Acesta a adăugat că „alte cliente preferă să aștepte până când o masă critică a ofertelor sezonului este disponibilă înainte de a face achiziții. Am început să lansăm colecțiile de la Paris pe site săptămâna aceasta și vor urma și altele săptămâna viitoare”.

Emily in Paris sezonul 6: Creator-ul dezvăluie noua locație
RecomandariEmily in Paris sezonul 6: Creator-ul dezvăluie noua locație

Interesul nu a întârziat să apară. „Vedem deja o reacție foarte puternică la Dries van Noten. Aceasta este a treia colecție a lui Julian Klausner pentru brand și el continuă să aibă o viziune mai clară asupra codurilor casei, cu țesături bogate și broderii, și siluete foarte feminine de care clientele noastre sunt atrase”, a subliniat directorul de achiziții. Pe lista favoritelor se adaugă și alte nume grele din industrie: „Vedem, si, o reacție grozavă la Gabriella Hearst, Balenciaga, Victoria Beckham și Chloé”.

Citeste si:  Muza lui Yves Saint Laurent, Betty Catroux, primește premiul Image Icon pe 28 aprilie

Piele de crocodil și catifea, vedetele sezonului

Dincolo de nume, tendințele în materie de materiale sunt poate cel mai clar indiciu al direcției în care se îndreaptă moda. Iar sezonul acesta mizează pe opulență și texturi luxuriante. Se pare că minimalismul discret face o pauză.

Rofsky a detaliat și materialele vedetă. „În ceea ce privește tendințele, aproape fiecare colecție a avut piele de crocodil sau piele cu textură de crocodil, multă catifea și jacquard, țesături bogate, broderii și o revenire la imprimeuri”.

Vânzările de lux în Orientul Mijlociu scad cu 30% din cauza conflictului
RecomandariVânzările de lux în Orientul Mijlociu scad cu 30% din cauza conflictului

Paleta de culori și revenirea feminității

Cât despre culori, paleta de bază rămâne una sobră, dar este înviorată de accente puternice, menite să atragă atenția. „Paleta de culori a fost puțin întunecată, cu câteva accente de violet regal, roșu cireașă și cobalt închis, toate culorile de care clientele noastre sunt cu adevărat atrase”, a explicat Rofsky. Schimbarea majoră se vede însă la nivel de croială. „Siluetele devin mai feminine decât în ultimii ani”, a punctat el.

Croiala masculină e istorie, tailoring-ul feminin revine în forță

Lucrurile stau puțin diferit la capitolul tailoring, unde schimbarea de direcție este radicală. Costumele cu croială masculină, supradimensionate, care au dominat podiumurile în ultimii ani, par să fie de domeniul trecutului.

Citeste si:  Look-uri extreme la Paris Fashion Week 2026 - păr ce sfidează gravitația și gene neon

„O categorie care nu este întotdeauna cea mai bună pentru noi este tailoring-ul. În ultimele sezoane, a existat mult tailoring masculin, supradimensionat și pătrățos pentru femei. Dar în acest sezon, pendulul s-a mișcat complet în cealaltă direcție”, afirmă Rofsky. Ce înseamnă asta, mai exact? „A existat mult mai mult tailoring feminin, ascuțit, cu talii definite și chiar talie peplum. Tom Ford a oferit câteva exemple incredibile ale acestui stil și anticipăm o mare revenire la tailoring”.

Aigle anunta o colectie capsula cu Satoshi Kuwata, castigatorul LVMH 2023
RecomandariAigle anunta o colectie capsula cu Satoshi Kuwata, castigatorul LVMH 2023

Paltoanele statement definesc toamna

Nici îmbrăcămintea de exterior nu a fost ignorată, ba chiar a venit cu o actualizare importantă față de sezoanele trecute. Dacă toamna trecută totul era despre shearling, acum accentul se mută pe alte materiale și forme.

„Anul trecut a fost un sezon puternic pentru îmbrăcămintea de exterior. Toamna a fost despre shearling”, își amintește Rofsky. „În acest sezon, au existat încă atingeri de shearling, dar cu siguranță o trecere către mai multă îmbrăcăminte de exterior din stofă”. Un exemplu concret care a atras atenția buyerilor a fost clar: „Paltoanele cocon de la Balenciaga s-au remarcat”.

Articolul precedent
Vânzările de lux în Orientul Mijlociu scad cu 30% din cauza conflictului
Articolul următor
Jeleuri cu melatonină pentru copii conțin cu 417% mai multă substanță activă
Urmărește-ne si pe Google News

Citeste si:

 

 

Citește și:

Vânzările de lux în Orientul Mijlociu scad cu 30%...

Escaladarea conflictului din Orientul Mijlociu a redus drastic traficul din malluri și a pus pe pauză vânzările de lux într-una dintre cele mai dinamice...

Aigle anunta o colectie capsula cu Satoshi Kuwata, castigatorul...

Brandul Aigle, cu o istorie ce datează din 1853, a anunțat o colaborare surpriză cu Satoshi Kuwata, fondatorul Setchu și câștigătorul prestigiosului premiu LVMH...

Zendaya a purtat pantofi de 845 de dolari la...

Zendaya și-a făcut din nou apariția într-o ținută impecabilă. Actrița a participat joi la gala Essence Black Women in Hollywood Awards din Los Angeles,...

Muza lui Yves Saint Laurent, Betty Catroux, primește premiul...

Betty Catroux, modelul iconic și muza designerului Yves Saint Laurent, va fi onorată în această primăvară de Centrul Internațional de Fotografie (ICP). Pe 28...