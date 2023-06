Misty, o mămică foarte grijulie cu fetița ei. Cum petrec timpul împreună

Solista și partenera lui Keo a stat în ultimii ani în umbra soțului și nu prea a mai scos nimic nou muzical. Pentru că Alexandra Misty Pavel s-a dedicat creșterii fiicei ei și mai puțin carierei. Iar noi am stat cu ea de vorbă despre fetița ei și proiecte.

Ne-am întâlnit zilelele trecute cu Misty la un eveniment și am vrut să știm detalii despre ce a mai făcut în ultima vreme. ”Am început să ies la evenimente. Problema mea este că nu reușesc să fiu constantă, să păstrez, așa, o activitate constantă.

Din păcate, sunt nevoită să mai fac și pauze, pentru că așa e când ai copil. Se mai îmbolnăvește, mai stăm pe acasă, o săptămână bine, două săptămâni bolnăvioară, o săptămână iar bine, două săptămâni iar bolnăvioară. Și tot așa. Am protejat-o foarte mult în primii doi ani și nu mi s-a îmbolnăvit, pe urmă a venit pandemia și, cu toții, ne-am protejat mai mult și nu prea am răcit.

Și, anul trecut, am dat-o la grădiniță, a fost OK, nu s-a îmbolnăvit, pentru că am dat-o pe perioada verii și, atunci, nu prea sunt viroze. Și, de la Revelion încoace, a venit Keo, de la Iași, cu gripă, și ne-a dat și nouă, și, de atunci, am ținut-o câteva luni bune numai așa. V-am spus, câteva zile era bine, o săptămână, două, iar bolnăvioară. Problema e că mi-a scăzut și mie sistemul imunitar.

Eu, care răceam o dată la cinci ani de zile, acum, îi trecea ei și mă lua pe mine. A fost super! (râde) Dar, să fim sănătoși și astea să fie problemele: micile viroze, prin care, n-avem încotro, trebuie să trecem.

Ce fac din punct de vedere muzical? Un alt subiect sensibil pentru mine, mai ales că am producător acasă! Vă dați seama ce oftică și ce ciudă îmi este? Piese am reușit să mai înregistrăm, dar încă nu am ajuns la alegerea finală. E destul de dificil. Arya merge la grădiniță, dar merge la programul scurt.

Dependența e foarte mare de mine și, inclusiv, de câte ori am tras vocile, mă refer la piesele pe care le-am înregistrat, le-am înregistrat cu Arya, acolo, în studio cu noi. E dificil. E mică și vrea și ea să vorbească, să cânte” a mai spus Misty. Si am vrut sa stim daca Arya are voce si ii moștenește? ”Momentan, e prea devreme să ne dăm seama dacă are sau nu voce.

Ce pot să spun, cred că e clar, îi place foarte mult să cânte. Are un glas angelic, sunt înnebunită după ea. Îi place, însă, foarte mult să danseze. Trebuie, neapărat, să o dau la dansuri. Își petrece foarte mult timp punandu-și melodiile ei preferate, pe YouTube, și dansează, și face coregrafii. E artistă. Face piese de teatru împreună cu prietenele ei. Se duc, repetă, apoi ne cheamă: „Mami, tati, haideți că am spectacol!”.

E o mică artistă! Și-a dorit și își dorește foarte mult să vină cu mine la petreceri, numai că e dificil, pentru că e micuță și astfel de evenimente nu sunt pentru copilași. Dar am luat-o, ca să mă creadă, pe cuvânt, și și-a dat seama și ea că nu este pentru ea și mi-a spus: „Mami, ai avut dreptate, stau cu buni, acasă”.

Oamenii la astfel de evenimente, când e aglomerație, nu se uită în jos, se uită în sus, la nivelul capului, și am cam ținut-o în brațe, vă dați seama. Și cu rochia mea superbă de la Aleha Toncea – a trebuit să o laud! – mi-a fost dificil. Dar i-am făcut plăcerea, bucuria, și, acum, și-a dat seama singurică că nu e cazul și că trebuie să mă creadă pe cuvânt, când mami spune ceva. Are cinci ani. Face, în decembrie, șase ani”, a mai spus Misty.