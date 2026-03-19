Misto Holdings, compania-mamă a celebrului brand Fila, a raportat un salt puternic al profitului operațional pentru anul 2025, de 31,6%, atingând valoarea de 474,8 miliarde de woni. Veniturile consolidate au urmat și ele un trend ascendent, cu o creștere de 4,7% față de anul precedent, totalizând 4,47 trilioane de woni.

Rezultate pe final de an

În ultimul trimestru, veniturile au ajuns la 915,2 miliarde de woni, marcând o creștere de 6,3% de la an la an. Dar cum s-a ajuns aici? Compania spune că rezultatele au fost susținute de operațiuni concentrate pe profitabilitate, de restructurarea afacerii din Statele Unite și de creșterea solidă a brandului de golf Acushnet, în ciuda incertitudinii macroeconomice.

Segmentul de golf, un motor de creștere

Un rol cheie l-a jucat brandul de golf Acushnet. Acesta a menținut o creștere stabilă, cu venituri în urcare cu 10,9% în trimestrul patru, până la 698,3 miliarde de woni, ajutat de vânzările puternice la echipamente de golf, cum ar fi fiarele de golf Titleist T-Series și wedge-urile SM10.

Iar asta nu e tot.

Segmentul a beneficiat și de prețuri medii de vânzare mai mari pentru pantofii de golf FootJoy.

Restructurarea din SUA și-a arătat roadele

Pe de altă parte, segmentul Misto a generat venituri anuale de 829,6 miliarde de woni, în scădere cu 9,6% față de anul anterior. E drept că scăderea se datorează în principal restructurării și lichidării de stocuri de pe piața americană.

Numai că, dincolo de cifrele brute, profitul operațional s-a îmbunătățit spectaculos, ajungând la 74,7 miliarde de woni. Compania descrie acest salt drept o „întoarcere semnificativă de la situația din anul precedent”, adăugând că ultimul trimestru a fost al patrulea consecutiv pe profit pentru Misto.

China și brandurile K-fashion, noua miză

Afacerile din China Mare (Greater China) au apărut ca un nou motor de creștere pentru companie, înregistrând o expansiune de trei cifre în 2025. Cum vine asta, mai exact? Misto și-a extins prezența cu mărci de top K-fashion, printre care Marithé+François Girbaud, Matin Kim, Rest & Recreation și Raive.

În Coreea, Fila a continuat să beneficieze de o cerere constantă pentru modelele sale de încălțăminte în regim de franciză. Și nu trebuie uitat noul centru de experiență al mărcii, deschis în noiembrie în fosta casă a companiei din Biella, Italia. Clădirea de 88.000 de picioare pătrate (aproximativ 8.175 mp) găzduiește acum Muzeul Fila și spații multifuncționale pentru evenimente.

Viziunea companiei pentru viitor

Ho Yeon (Aaron) Lee, directorul financiar al Misto, a subliniat importanța anului trecut. „2025 a fost un an plin de semnificație, în care ne-am clarificat și mai mult identitatea de companie cu portofoliu global de mărci, în urma schimbării numelui corporativ. Pe baza extinderii afacerii noastre din China Mare, a profitabilității îmbunătățite în segmentul Misto și a creșterii solide a Acushnet, am consolidat stabilitatea câștigurilor noastre.”

Lee a adăugat că Misto va „continua să sporească valoarea mărcii, să mențină un management axat pe profitabilitate și să execute politica de remunerare a acționarilor pentru a sprijini creșterea durabilă.”

Acționarii au aprobat în urmă cu aproape un an redenumirea companiei din Fila Holdings Corp. în Misto Holdings, ca parte a unei reorientări strategice mai ample. În plus, Misto a anunțat în decembrie că intenționează să-și mute sediul central în Cykan Tower, din cartierul Gangnam din Seul, în 2026, pentru a accelera tranziția către o „companie cu portofoliu global de mărci”.