O nouă manie a cuprins internetul, iar în centrul ei se află Carolyn Bessette-Kennedy. Fascinația pentru fosta publicistă de la Calvin Klein a fost reaprinsă și amplificată de noul serial al lui Ryan Murphy, „Love Story: John F. Kennedy Jr. & Carolyn Bessette”, care urmărește povestea ei de dragoste turbulentă cu JFK Jr. până la moartea lor tragică într-un accident de avion în 1999.

O viață trăită departe de blițuri

La prima vedere, interesul este previzibil. Bessette-Kennedy este exact genul de femeie pe care un algoritm o iubește: superbă, glamuroasă, căsătorită cu fiul unui președinte. Părul blond mătăsos și pantalonii capri din anii ’90 se potrivesc firesc într-un feed de TikTok. Numai că două lucruri au transformat-o dintr-un simplu style icon într-o figură aproape mitologică: moartea violentă și disprețul total pentru presă.

Se știe că Bessette-Kennedy nu suporta să fie urmărită. E drept că și-a părăsit slujba de la Calvin Klein, unde lucrase timp de șapte ani, parțial pentru că atenția necruțătoare a paparazzilor făcuse ca până și drumul până la birou să devină intolerabil. Online există foarte puține videoclipuri cu ea și încă și mai puține în care i se poate auzi vocea. O compilație de clipuri scurte în care vorbește a strâns aproape o jumătate de milion de vizualizări pe TikTok.

„Mi-aș dori să existe un singur interviu cu ea”

Cel mai popular comentariu de pe TikTok spune totul: „Mi-aș dori să existe un singur interviu cu ea”.

Misterul ei, viața ei privată – refuzul ei de a oferi publicului ceea ce își dorea – îi fascinează pe oameni. V-ați gândit vreodată de ce ne atrage atât de mult tocmai acest refuz? Asta l-a atras cu siguranță și pe JFK Jr., cel puțin conform serialului „Love Story”. „Iubesc la tine faptul că nu simți nevoia să-mi faci pe plac mie sau oricui altcuiva”, îi spune Kennedy după o ceartă faimoasă.

Pe bune, în epoca reality show-urilor și a influencerilor, când postura implicită este cea orientată spre celebritate și viralitate, disprețul lui Bessette-Kennedy pentru faimă este un lucru rar și special. Oare ne-ar mai păsa de ea în același mod dacă ar posta story-uri în zece părți pe Instagram și și-ar eticheta pantofii negri cu baretă pe Shopify? Ea nu îți cere să o placi, să îi cumperi produsele de skincare sau să o urmărești pe YouTube. Și nici nu ar avea cum; a murit acum 27 de ani.

Când internetul încearcă să o reinventeze

Iar în centrul acestei frenezii stă un fapt macabru: arhiva Bessette-Kennedy este finită. Există un număr limitat de fotografii. Câteva zeci de imagini o arată plimbându-se pe străzile din Manhattan. Și mai puține au supraviețuit de la nunta ei, care a avut loc într-o biserică micuță de pe o insulă izolată din Georgia.

Această penurie de material primar explică parțial atracția serialului: este combustibil nou pentru o febră veche. Murphy a creat accesul pe care publicul l-a cerut de zeci de ani. Dar, în absența unui material cu adevărat nou, obsesia a început să se autocanibalizeze. O căutare pe Pinterest pentru „Carolyn Bessette-Kennedy” returnează din ce în ce mai multe aproximări, nu femeia în sine: imagini generate de AI cu JFK Jr. și Bessette-Kennedy la nunta lor sau fotografii dintr-o campanie Sporty & Rich din 2023 inspirată de cuplu.

Fixația online a devenit inevitabil desprinsă de „Carolyn cea reală”. O vezi în conținut. Un TikTok se întreabă dacă Bessette-Kennedy ar folosi produse de îngrijire a pielii Rhode. Altul se întreabă dacă Kendall Jenner este cel mai apropiat echivalent contemporan. Ghidurile online emit ipoteze despre ce restaurante ar frecventa Bessette-Kennedy astăzi (o listă nesfârșită de produse menite să o recreeze).

Un puzzle fără piese noi

Toate acestea sunt, de fapt, încercări de a o reconstrui pe Bessette-Kennedy în lumea anului 2026. Dar hai să fim serioși, nicio cantitate de pantofi Prada, parfum cu mosc egiptean sau bentițe din carapace de broască țestoasă nu ne poate readuce prin magie în 1999. Internetul o poate descompune în părți materiale, însă Carolyn Bessette-Kennedy însăși este irecuperabilă.

Chiar și în timpul vieții, era de neatins. Și, până la urmă, tocmai asta e ideea.