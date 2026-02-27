Miracol medical pentru șase neonați cu greutate critică sub kilogram și jumătate

Șase nou-născuți cu greutate redusă au fost tratați cu succes și externați de la Spitalul Colegiului Medical Tirunelveli (TVMCH), după ce starea lor de sănătate s-a îmbunătățit considerabil datorită unor tratamente specializate.

Informația vine de la decanul TVMCH, C. Revathi Balan. Potrivit Thehindu, în prezent, aproximativ 100 de nou-născuți cu greutate redusă la naștere, având între 500 de grame și 1,50 kg, se află sub tratament specializat în cadrul spitalului.

Protocolul pentru nou-născuții vulnerabili

Îngrijirea inițială a acestor bebeluși are loc în Secția de Sănătate Reproductivă, Maternă, a Nou-născutului și a Copilului din cadrul TVMCH. Aici, ei primesc tratamentele necesare pentru a câștiga în greutate și a se stabiliza.

Monitorizare continuă după externare

După ce bebelușii ating o greutate considerată dezirabilă, protocolul medical continuă. Ei sunt transferați la Clinica pentru Bebeluși Sănătoși, care funcționează tot în cadrul spitalului TVMCH.

În această clinică, nou-născuții beneficiază de monitorizare continuă și tratament medical. Tot aici, bebelușii sunt supuși unor controale pentru a se asigura că auzul și vederea se dezvoltă normal.