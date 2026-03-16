Mindy Kaling a adus o nouă doză de strălucire pe covorul roșu la petrecerea Vanity Fair Oscars 2026. Actrița a asortat o pereche de pantofi Christian Louboutin acoperiți cu cristale, modelul Iriza, cu o creație spectaculoasă Elie Saab din colecția de primăvară 2026. Evenimentul exclusivist de după decernarea celei de-a 98-a ediții a Premiilor Oscar s-a desfășurat duminică seară la LACMA.

Pantofii Iriza, o bijuterie în sine

Modelul Iriza este una dintre cele mai cunoscute forme d’Orsay de la Louboutin, cu o decupare laterală ce lasă arcul piciorului la vedere, un vârf ascuțit și un toc stiletto. Perechea purtată de Kaling era complet acoperită de mici cristale roz-aurii. Cum vine asta? Ei bine, stratul de cristale oferea pantofului o strălucire densă și uniformă, nu un sclipici dispersat. De la distanță, suprafața părea aproape metalică, dar de aproape se putea observa o rețea fină de pietre.

Iar decolteul adânc păstra o linie frontală clară, în timp ce deschiderea laterală și tocul subțire ofereau un profil mult mai delicat decât al unui pantof clasic din satin. E drept că perechea ei sclipitoare nu mai pare să fie disponibilă, dar silueta d’Orsay poate fi găsită în prezent în variante din piele napa netedă, cu tocuri de 85 mm și 100 mm.

O rochie Elie Saab pe măsură

Kaling a asortat pantofii cu o rochie Elie Saab din colecția de primăvară 2026, într-o nuanță caldă de nisip. Creația avea un top tip sutien ornamentat cu cristale și bretele înguste, si decorate. Materialul satinat era drapat și strâns în talie, continuându-se cu o crăpătură adâncă pe coapsă. Un detaliu spectaculos l-au reprezentat mânecile: un material voluminos, asortat, înfășurat în jurul brațelor, care adăuga lățime și mișcare părții superioare a siluetei. Bijuteriile de la Bucherer Fine Jewellery au completat perfect sclipirea pantofilor.

Nu e prima dată pentru Kaling

Dar v-ați gândit că aceasta este o continuare a unei povești de dragoste cu Louboutin? Se pare că actrița are o afinitate pentru pantofii sclipitori ai casei franceze în acest an. În ianuarie, la WWD Style Awards, a purtat o altă pereche de pantofi ornamentați de la același brand, atunci când i-a înmânat premiul „Style Maker of the Year” lui Erin Walsh. Perechea respectivă era mai sobră și grafică (din plasă neagră cu ornamente de cristal), în timp ce modelul Iriza de la petrecerea Oscarurilor a dus ideea într-o zonă mai soft și mai luminoasă, în tonuri de roz-auriu.

Petrecerea Vanity Fair, un magnet pentru vedete

Mindy Kaling nu a fost singura invitată care a optat pentru Louboutin.

Și Lauren Sánchez Bezos a purtat creațiile brandului, alegând pantofii cu platformă Dolly, de culoare neagră, pe care i-a asortat cu o rochie vintage John Galliano. Petrecerea Vanity Fair Oscar a ajuns duminică la cea de-a 31-a ediție și s-a mutat pentru prima dată la LACMA (Los Angeles County Museum of Art). Evenimentul, la care se participă doar pe bază de invitație, rămâne una dintre cele mai urmărite opriri de după gala Oscarurilor, atrăgând actori, muzicieni, nominalizați și prezentatori la celebrarea anuală a publicației.