Numerologul susține că nativii zodiei Pax, născuți între 22 mai și 10 iunie, au calități unice de lideri și pot ajunge în poziții de putere.

Care sunt trăsăturile care îi diferențiază pe liderii ce influențează lumea? Potrivit unei tradiții vechi mayașe, răspunsul ar putea fi găsit în zodiacul lor. Mihai Voropchievici, unul dintre cei mai cunoscuți numerologi din România, aduce în discuție o teorie interesantă: anumite persoane s-ar fi născut cu un „cod al conducerii”, stabilit de calendarul mayaș.

Zodia Pax, semnul cu potențial de lider

În zodiacul mayaș, zodia Pax, care corespunde perioadei 22 mai – 10 iunie, este considerată cea mai puternică. Aceasta reunește simbolurile Săgeții, Semănatului și Pumei. „Nativii împrumută instinctul Pumei și precizia Săgeții”, explică Voropchievici. „Ei nu se tem să ia decizii dificile și au o viziune clară asupra obiectivelor.”

Cei născuți sub acest semn, potrivit site-ului noutati.info, se remarcă în funcții de conducere datorită perseverenței lor. „Ca o săgeată, nu se abat de la drum până nu ating ținta”, adaugă numerologul. Studiile sale arată că acești nativi folosesc puterea cu responsabilitate și se fac rapid remarcați în poziții importante.

Trăsături principale: ambiție, concentrare, adaptabilitate

Simboluri: viteză (Săgeata), fertilitate (Semănatul), forță (Puma)

Domenii în care excelează: politică, management, proiecte strategice

Secretele calendarului mayaș și zodiacul antic

Civilizația mayașă a creat un sistem astrologic distinct față de cel european. Conform astrodex.ro, anul era împărțit în 260 de zile, iar sistemul era format din 20 de semne solare combinate cu 13 „tonuri galactice”. Fiecare combinație oferea indicații despre personalitate și destin.

De ce 260 de zile?

Specialiștii spun că acest număr corespunde perioadei de gestație umană și ciclurilor agricole. Mayașii considerau că timpul este circular, nu liniar, iar fiecare perioadă aduce propriile provocări și lecții.

Semnele zodiacale au fost denumite după elemente din mitologia locală. Spre deosebire de horoscopul european, sistemul mayaș include animale locale, precum jaguarul sau șarpele, dar și obiecte ritualice, ca ciotul sau sulița.

Ca și grecii, mayașii au dat nume semnelor zodiacale inspirate din panteonul lor.

Mihai Voropchievici și experiența sa în domeniul ezoteric

Mihai Voropchievici, în vârstă de 68 de ani, are o vastă experiență în numerologie, astrologie, chiromanție și cartomanție. Este cunoscut pentru aparițiile sale la Antena 3, unde explică sensurile ascunse ale numerelor și ale runelor. „Nu sunt un ghicitor, ci un interpret al semnelor universale”, precizează el.

Pe lângă activitatea profesională, Voropchievici este tatăl a trei copii și afirmă că este o persoană credincioasă. Singura lui superstiție este legată de modul în care coboară din pat dimineața: nu pășește cu stângul când coboară din pat dimineața, mărturisește el.

În ceea ce privește credința, numerologul spune: „Eu cred în Dumnezeu! Eu nu contest credința. Ceea ce contest sunt poate preoții. Sunt unii preoți cu har, alții… de dar. Pe aceștia din urmă îi contest…”

De-a lungul timpului, Voropchievici a fost apreciat de mulți pentru interpretările sale, deși există și critici care îi contestă lipsa de dovezi științifice. Admiratorii săi spun însă că predicțiile sale au adesea o mare acuratețe.

Perspectiva asupra leadershipului și influența zodiei Pax

Dacă teoria lui Mihai Voropchievici este corectă, ar putea exista anumite tipare în ascensiunea liderilor născuți între 22 mai și 10 iunie. Unii cercetători propun studierea biografiilor persoanelor influente din această perioadă pentru a verifica dacă există o legătură între zodia Pax și succesul în poziții de conducere.

Un exemplu des menționat este John F. Kennedy, născut pe 29 mai, recunoscut pentru ambiția sa și pentru rolul său de lider. În România, analiștii politici au observat că mulți primari și miniștri s-au născut în această perioadă, deși aceste date nu sunt confirmate oficial.

Chiar dacă există scepticism, interesul pentru sistemele de predicție antică rămâne ridicat. Poate că mesajul principal al zodiacului mayaș nu este cine va conduce, ci ce calități ne ajută să devenim lideri mai buni.

Fascinația pentru astrologie și pentru tradițiile vechi continuă să atragă atenția multor oameni, iar interpretările precum cele ale lui Mihai Voropchievici oferă o perspectivă interesantă asupra modului în care personalitatea și destinul pot fi influențate de data nașterii.