Mihai Raiț, Dorel din ”Las Fierbinți” a slăbit 10 kilograme

Toată lumea îl știe pe Dorel din serialul ”Las Fierbinți”, de la Pro TV, însă puțini știu detalii despre actorul Mihai Raiț, care îi da viață. Și care s-a alăturat recent noului proiect ”Săriți de pe fix”, de la Pro TV, unde are un rol destul de important.

Însă pînă îl vom vedea pe micile ecrane în sezonul de toamna de la Pro TV, în două dintre proiectele postului, adică serialul ”Las Fierbinți” și emisiunea ”Săriți de pe fix”, ne-am întâlnit cu actorul care este de nerecunoscut. După cum știți, Mihai Raiț este scump la vorbă și greu de prins, însă am aflat că a slăbit nu mai puțin de zece kilograme prin sport și duce un regim de viață sănătos.

”Am vrut să fiu mai sănătos și nu-mi plăcea mie cum arăt. Luasem proporții și am zis că e mai bine așa, acum sunt mai ușor, mă mișc mai bine. M am gândit la sănătate, să am un echilibru, la tonus, altfel începi o zi de lucru”, ne-a povestit actorul.

Are filmări, face sport, are spectacole de stand up comedy și este familist convins, fiind un tată și un soț împlinit. Care se bucură că este recunoscut pe stradă chiar și acum când a slăbit foarte mult.

Din păcate nu mai are timp nici de pescuit sau de alte pasiuni. Iubește să stea cu familia și nu mai are timp să se ocupe de altceva.