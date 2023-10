Migdalele pot preveni migrenele

Durerile de cap sunt cosmarul oricarei persoane care trebuie sau crede ca trebuie sa le suporte cu stoicism.

Utilizarea suplimentelor alimentare si a terapiilor alternative a castigat teren in fata clasicelor analgezice, care au si efecte secundare.

Cercetarile arata ca riboflavina, o vitamina din complexul B care se gaseste in migdale, spanac, ciuperci si cereale integrale este foarte eficienta in preventia migrenelor.

Cum functioneaza?

Mitocondriile sunt considerate sursa de putere a celulelor si au ca responsabilitate alimentarea reactiilor metabolice necesare pentru a mentine structura si functionarea celulelor.

Teoria unui grup de cercetatori despre migrene zice ca un defect mitocondrial poate influenta frecventa atacurilor de migrena.

Riboflavina joaca un rol important in metabolismul celulelor. Suplimentarea alimentatiei cu riboflavina joaca un rol important in prevenirea acestui defect mitocondrial, prin cresterea eficientei energetice mitocondriale.

Este eficienta riboflavina?

Riboflavina a fost clasificata de Academia Americana de Neurolegie ca medicament de clasa B, cu specificatia „probabil eficienta in prevenirea migrenelor”.

S-au facut doua studii clinice cu riboflavina in preventia migrenelor, ambele cu un numar redus de pacienti.

In unul dintre ele, 55 de suferinzi de migrene au fost impartiti in doua grupe. Timp de 3 luni jumatate au primit pastilute placebo, ceilalti au primit cate 400mg de riboflavina.

In grupul care a primit riboflavina, 50% dintre pacienti au inregistrat o scadere cu pana la 59% a numarului zilelor cu migrene.

In grupul placebo s-a inregistrat o scadere medie cu 15% a numarului zilelor cu migrene.

Au fost raportate si trei efecte adverse, unul in grupul placebo – dureri abdominale, si doua in grupul in care s-a administrat riboflavina – diaree si urinare in exces.

In cadrul unui alt studiu, 49 de suferinzi imartiti in doua grupuri au primit fie o combinatie de 400mg riboflavina, 300mg magneziu si 100mg Spilcuta (planta cunoscuta ca remediu natural pentru durerile de cap) fie 25mg riboflavina (grupul placebo) timp de 3 luni. Grupului placebo i s-a dat o cantitate minima de riboflavina deoarece aceasta modifica usor culoarea urinei, facand-o galben fluorescent. Avand in vedere acest aspect, toti participantii au avut toate motivele sa creada ca au primit riboflavina.

Ambele grupuri au inregistrat o reducere a intensitatii migrenelor, dar si a numarului de zile cu migrene, in proportii egale, de aproximativ 50%.

Migdalele, sursa de riboflavina

Riboflavina pare sa fie o metoda eficienta de reducere a migrenelor, iar migdalele contin din plin aceasta substanta.

100g de migdale crude contin 10mg de riboflavina, 60% din necesarul zilnic, la o dieta de 2000 de calorii pentru o persoana adulta.