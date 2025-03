Miere cu scorțișoară. De ce este un remediu miraculos. Dureri de articulații, colesterol mărit, tulburări digestive, răceală… Sunt doar câteva probleme de sănătate care pot fi tratate simplu și eficient, cu ajutorul unui remediu natural, dar și delicios în același timp: mierea cu scorțișoară.

Miere cu scorțișoară. De ce este un remediu miraculos

Combinația dintre scorțișoară și miere este foarte benefică pentru sănătatea inimii și a vaselor de sânge: reduce nivelul colesterolului în artere, revitalizează arterele și venele, reglează bătăile inimii, crește rezistența la efort și previne crizele cardiace. În plus, consumul zilnic al acestui amestec binefăcător în-tă-rește sistemul imunitar și protejează corpul. Se recomandă să se consume regulat, dimineața, un amestec de miere și scorțișoară (de exemplu, pe pâine, în loc de dulceață).

Virtuțile scorțișoarei

Scorțișoara este un condiment înzestrat cu numeroase calități: aromatizează preparatele culinare, ajută digestia, are pro-prietăți antibacteriene și antifungice, favorizează motilitatea intestinală… Este indicată ca remediu în tulburări de digestie (dureri de stomac, balonări, arsuri gastrice etc.), greață și vărsături, dureri de dinți, diaree, diabet (unele studii au dovedit că administrarea regulată de scorțișoară are un efect pozitiv asupra diabetului). Scorțișoara este folosită de secole, în mici cantități, drept condiment, fără efecte secundare cunoscute.

Puterea ei antioxidantă o situează printre alimentele cu cele mai puternice efecte antioxidante. Antioxidanții sunt compuși care protejează celulele corpului de efectele negative ale radicalilor liberi (molecule implicate în apariția maladiilor cardiovasculare, a unor cancere și a unor boli legate de îmbătrânire).

Mierea, un antibacterian direct din natură

Mierea nu este o substanță doar nutritivă, ci și curativă. În componența mierii intră enzime, săruri minerale (mai ales potasiu, calciu, fosfor), vitamine (B, C, D, E), uleiuri eterice, dar și compuși prețioși care împiedică creșterea și înmulțirea microorganismelor dăunătoare (inclusiv unele dintre bacteriile cele mai rezistente la tratamentele cu antibiotice). Este un antibacterian natural și un excelent cicatrizant. Ajută la vindecarea multor boli, fiind un aliat important al sănătății noastre: îm-bunătățește activitatea inimii, scade tensiunea arterială, ajută în afecțiunile ficatului și bilei, stimulează digestia, grăbește cicatrizarea ulcerului, combate con-sti-pația, vindecă răcelile și in-fec-țiile căilor respiratorii și urinare, fortifică organismul, mai ales după perioade de boală, are efect de calmare și combate insomniile etc.

Remedii simple cu miere și scorțișoară

Înțelepciunea populară a păstrat și a transmis, din generație în generație, cunoștințe despre proprietățile vindecătoare ale mierii și scorțișoarei. Aceste două ingrediente minunate sunt încă folosite ca medicament în numeroase situații, în special la persoanele care, din cauza distanței ori a veniturilor mici, au acces limitat la îngrijirile medicale. Iată câteva probleme de sănătate care pot fi ameliorate sau tratate cu miere și scorțișoară.

Artrită

Dacă suferi de artrită poți bea în fiecare zi, dimineața și seara, o cană de apă caldă în care ai dizolvat două linguri de miere și o linguriță mică de pudră de scorțișoară. Băută regulat, această licoare miraculoasă poate vindeca până și artrita cronică.

Într-un studiu recent, cercetătorii de la Universitatea din Copenhaga au constatat că, dintre pacienții tratați cu un amestec obținut din o lingură de miere și o jumătate de linguriță de pudră de scorțișoară, luat înainte de micul dejun, timp de o săptămână, 73 din 200 au scăpat complet de dureri, iar într-o lună aproape toți pacienții care nu se puteau deplasa din cauza artritei au început să meargă fără să aibă dureri.

Colesterol

Ai nivelul colesterolului prea mare? Amestecă două linguri de miere și trei lingurițe de scorțișoară pudră cu 400 ml ceai verde. S-a dovedit că această poțiune miraculoasă poate scădea nivelul colesterolului cu 10%, în doar… două ore! Dacă vei bea zilnic această licoare, vei reuși în scurt timp să-ți readuci colesterolul la valori cât se poate de normale.

Indigestie.

Două linguri de miere peste care ai presărat scorțișoară, luate înainte de masă, calmează senzația de arsură gastrică și facilitează digestia.

Răceală și gripă

Gripa și răceala, fie că îmbracă o formă ușoară, fie una severă, pot fi tratate prin administrarea zilnică a unei linguri de miere călduță, amestecată cu un sfert de linguriță de pudră de scorțișoară, timp de trei zile. Minunatul remediu alină tusea, ajută la desfundarea nasului și la eliberarea sinusurilor, combate durerile de cap și pe cele musculare și îmbunătățește starea generală a pacientului.

Boli de inimă

Te supără inima? Mănâncă regulat la micul dejun pâine unsă cu un amestec de miere și pudră de scorțișoară, o combinație care nu doar reduce colesterolul, dar și previne criza cardiacă (infarctul). Dacă persoanele care au suferit deja un infarct vor mânca zilnic acest amestec, vor reuși să țină la distanță de ele pericolul unui nou infarct. Folosirea regulată de miere și scorțișoară combate respirația greoaie, de origine cardiacă, redă flexibilitatea arterelor și venelor și întărește inima.