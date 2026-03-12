Deși nu mai este considerat, ca pe vremuri, „cea mai importantă masă a zilei”, un mic dejun bogat în nutrienți rămâne esențial pentru un start plin de energie. Studiile arată că persoanele care mănâncă dimineața tind să aibă diete mai echilibrate, consumând mai multe fructe, legume și cereale integrale. Dar oare profiți la maximum de beneficiile acestei mese? Specialiștii spun că lucrurile stau puțin diferit față de cum credeam.

Ce să eviți la prima masă a zilei

Să fim serioși, nu toate opțiunile pentru micul dejun sunt create egal. Cerealele pline de zahăr, brioșele, gogoșile și chiar unele batoane proteice pot, de fapt, să lucreze împotriva ta. „Începerea zilei cu un mic dejun hrănitor ajută la alimentarea corpului și a minții pentru ziua care urmează”, afirmă dr. Tina Tran, medic internist la Scripps Coastal Medical Center. „Totuși, ceea ce mănânci pentru a întrerupe postul este important.” Dieteticianul Shelly Wegman de la UNC Health explică și mai clar impactul alegerilor greșite. „Dacă mănânci în fiecare zi un mic dejun bogat în grăsimi sau zahăr, sau dacă apelezi frecvent la un mic dejun de la fast-food, probabil te vei simți mai lipsit de vlagă în comparație cu cum te-ai simți dacă ai mânca o omletă de tofu sau un iaurt cu granola.”

Combinația ideală pentru energie

Secretul stă în alegerea alimentelor potrivite. Un amestec echilibrat de proteine, carbohidrați, fibre și grăsimi sănătoase asigură eliberarea treptată a energiei și te menține sătul pentru mai mult timp. Printre cele mai bune surse de proteine slabe pentru dimineață se numără iaurtul grecesc și albușurile de ou. Acestea ar trebui combinate cu carbohidrați bogați în fibre, cum ar fi ovăzul, fructele de pădure, cartofii sau pâinea prăjită din grâu integral. Această asociere încetinește absorbția zaharurilor în sânge. Jennifer Kerner, dietetician autorizat la University Hospitals, oferă un sfat simplu și eficient: „Să mănânci ouă sau puțin unt de arahide cu pâinea prăjită este mult mai bine decât să mănânci doar pâine prăjită simplă.”

Când este momentul perfect să mănânci

Dincolo de ce pui în farfurie, contează enorm și când mănânci. Servirea mesei la scurt timp după trezire ajută la reglarea ritmului circadian, adică ceasul intern al corpului, care ne influențează ciclul de somn, hormonii și digestia. Ba chiar cercetătorii de la Harvard au asociat un mic dejun luat târziu cu probleme precum depresia, oboseala și chiar afecțiuni orale la adulții în vârstă. Asta nu înseamnă că trebuie să sari din pat direct la masă. „Nu trebuie să mănânci imediat ce te trezești”, spune Shelly Wegman. „Încearcă să mănânci în decurs de două ore de la trezire. Să introduci ceva în organism îi va oferi creierului impulsul de care are nevoie pentru a se concentra.”

Secretul celor care nu sar niciodată peste masă

Timpul este, nu de puține ori, principalul vinovat. Un sfert dintre adulții americani, de exemplu, sar peste micul dejun, iar soluția ar putea fi mai simplă decât pare: planificarea. Beth Czerwony, dietetician la Cleveland Clinic, are câteva sugestii practice. „Gândește-te la obstacolele pentru micul dejun cu o seară înainte. Ai nevoie să ai prăjitorul de pâine și ingredientele pregătite pe blat? Te poate salva dimineața un terci de ovăz la crockpot?” totul se reduce la puțină organizare. După cum adaugă ea, „puțină planificare te ajută enorm să ieși pe ușă și să ajungi la timp la muncă.”

Nu este vorba de a-ți transforma complet rutina, ci de a face mici ajustări inteligente. Fie că pregătești ingredientele de cu seară sau doar te asiguri că mănânci ceva nutritiv în acea fereastră de două ore, aceste obiceiuri pot face o diferență vizibilă în nivelul tău de energie și concentrare pe parcursul întregii zile.