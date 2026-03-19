Jen Meegan își citește e-mailurile de la companie și revizuiește ideile schițate cu o seară înainte, totul înainte ca agitația să pună stăpânire pe casă. Lucrează cam o oră. Apoi, după ce își duce adolescenții la școală, face cumpărături sau alimentează mașina, revenind ulterior pentru a se concentra pe munca ei de scriitor principal și co-fondator la agenția de creație Sheer Havoc.

Iar ritmul zilei sale continuă la fel: lucrează în segmente țintite de câteva ore, ia o pauză de o oră sau două pentru familie și nevoi personale, apoi repetă modelul până când își termină treaba, târziu în noapte. Meegan este unul dintre angajații care practică „microshifting”, o abordare flexibilă ce presupune rezolvarea sarcinilor în reprize scurte și productive, în loc de clasicul program de la 9 la 5.

Ce este, mai exact, microshifting-ul?

munca plătită se mulează printre responsabilitățile și prioritățile non-profesionale. Performanța este judecată în principal după rezultate, cu mai puțin accent pe numărul de ore petrecute în fața unui ecran. Dar cum vine asta? Practica devine tot mai populară printre angajați și câștigă teren în unele organizații ca o modalitate de a îmbunătăți echilibrul dintre viața profesională și cea personală, mai ales după ce mandatele de revenire la birou au fost emise post-pandemie.

„Pe măsură ce tot mai mulți manageri și organizații devin mai abili în a oferi puțină autonomie, acest lucru nu doar că devine mai popular, dar le oferă angajaților motivația și aproape permisiunea de a cere asta”, explică Kevin Rockmann, profesor de management la Costello College of Business de la Universitatea George Mason.

Creativitate si productivitate sporite

Susținătorii acestui stil de lucru argumentează că împărțirea muncii în segmente crește productivitatea, oferind creierului pauzele necesare. O plimbare sau participarea la un eveniment școlar al copilului pot fi revigorante pentru cei epuizați de statul la birou. „Din punct de vedere al creativității, este bine să iei pauze”, spune Rockmann. „Atunci când nu te mai gândești la o sarcină, îți vin cele mai bune idei.”

Jen Meegan confirmă acest lucru. „Uneori, pauza este momentul în care cea mai mare parte a muncii se face în mintea ta, pentru că nu stai în fața unui laptop, holbându-te la un ecran și spunând: «Nu-mi vine nicio idee».”

Shellie Garrett, care a condus o echipă de opt persoane ca director de investigații și apeluri la Oklahoma Community Cares Partners, le-a permis celor din subordine să-și stabilească propriul program, cu excepția ședințelor săptămânale. „Toată lumea trebuia să fie disponibilă pentru întrebări sau probleme de urgență. Dar i-am lăsat pe oameni să determine ce funcționa cel mai bine pentru ei din punct de vedere al productivității”, povestește Garrett. „Dacă productivitatea scădea, trebuia să găsim soluții diferite. Dar, în general, simt că oferirea acestei autonomii a dus la o producție mai bună și la angajați mai fericiți.”

Impactul asupra relatiilor personale si profesionale

Amanda Elyse, care lucrează ca profesor universitar la Seattle University School of Law și, part-time, la Northwest Animal Rights Network, spune că microshifting-ul îi permite să ia masa cu partenerul ei, care lucrează noaptea, și să se joace cu câinii în timpul zilei. „Sunt atât de multe lucruri mărunte în zi pe care, atunci când ai control asupra programului tău, poți să-ți faci timp să le faci”, afirmă Elyse.

Numai că, deși microshifting-ul este adesea benefic pentru relațiile personale, le poate afecta pe cele profesionale, avertizează Rockmann. Echipele eficiente sunt dedicate colaborării, dar „întreaga idee a microshifting-ului este să ai grijă de tine însuți”, spune el. „Nu că a avea grijă de tine ar fi rău. Doar că pune accentul pe individ, nu pe relații.”

Pranav Dalal, fondatorul și CEO-ul firmei de recrutare la distanță Office Beacon, gestionează angajați din India, Filipine, Mexic și Africa de Sud. El știe că unii dintre ei practică microshifting. „Se întâmplă fără o politică și fără ca eu să o spun, și asta în posturi care sunt mai degrabă manageriale”, recunoaște el. „Nu prea pun la îndoială acest lucru, pentru că știu că oamenii își fac treaba la acele niveluri.”

Unii merg însă prea departe.

Dalal, tată singur, spune că înțelege nevoia de flexibilitate. Dar a trebuit să concedieze un angajat care întârzia în mod obișnuit la evenimentele de lucru în persoană din cauza unor treburi personale. „Dacă cineva abuzează cu adevărat de asta, devine distructiv pentru echipă, pentru că atunci se acumulează resentimente”, adaugă Dalal. „Ca angajator, este cu siguranță o schimbare mare pentru companii. Iar schimbarea este, în esență, poți livra același serviciu de calitate, în mod fiabil, atunci când se practică microshifting?”

Un colac de salvare pentru sanatate

Pentru Isabelle „Izzy” Young, organizator politic în Texas, acest mod de lucru este esențial. Programul auto-impus o ajută să-și gestioneze autismul și o afecțiune cronică numită sindromul tahicardiei ortostatice posturale (care poate provoca o accelerare a ritmului cardiac sau amețeli la ridicarea în picioare). Dacă are nevoie de mai mult somn, își poate programa întâlnirile mai târziu. „Sunt foarte norocoasă să am un șef care este o persoană plină de compasiune”, spune Young. „El este conștient că viața se întâmplă și că poți fi incredibil de productiv și bolnav cronic.”

Dezavantajul? Simte că lucrează aproape tot timpul. „Munca nu se termină niciodată, așa că nu ești niciodată cu adevărat liber.”

Și Shellie Garrett a beneficiat direct de pe urma acestui program. Lucrând în blocuri de două ore, a reușit să gestioneze mai bine afecțiunile cronice, inclusiv o boală autoimună. „Microshifting-ul a fost, sincer, un dar divin”, mărturisește ea. „Nu știu dacă aș fi putut face acest job fără să pot face asta.”

Cum ceri un astfel de program

Când ceri unui angajator flexibilitatea de a-ți stabili propriile ore, trebuie să-i arăți cum va beneficia el de pe urma acestui aranjament, sugerează Garrett. Până la urmă, e o negociere.

„Trebuie să mergi la interviu și să vinzi ideea”, spune ea. „Trebuie să intri și să spui: «Sunt dispus să respect orice program și să dau tot ce am mai bun, dar dacă vreți să fiu cel mai productiv sau cel mai creativ, acesta este modul în care lucrez cel mai bine, dacă sunteți dispuși să colaborăm în acest sens».”