Mia Goth a atras toate privirile la petrecerea Vanity Fair Oscar 2026, organizată duminică seară în Los Angeles. Actrița a asortat o rochie Dior personalizată cu o pereche de sandale Roger Vivier Marlene Strass din satin negru, al căror preț se ridică la 1.345 de dolari. Piesa de rezistență? Un detaliu neașteptat la nivelul tocului, care confirmă un nou trend în materie de încălțăminte de lux.

Un toc cu personalitate

La prima vedere, sandalele par destul de minimaliste. Au un vârf pătrat, deschis, o singură bandă lată în față și o baretă subțire la gleznă, prinsă cu o cataramă mică de cristal. Din față, pantoful pare simplu și curat. Numai că, privit din spate, dezvăluie detaliul semnătură al casei Roger Vivier.

O sferă de cristal pavé este montată chiar deasupra vârfului tocului stiletto. Acest element întrerupe linia subțire a tocului fără a-i lărgi silueta, transformând o sandală aparent banală într-o piesă de colecție. Prețul pentru acest model este de 1.345 de dolari.

Recomandari Sandalele cu barete domina Oscar 2026 de la Zanotti la Roger Vivier

Mai mult decât un simplu detaliu

Alegerea actriței se înscrie într-un trend discret, dar vizibil, al tocurilor-bijuterie. Nu este un caz izolat. În februarie, Ashley Graham a purtat la Milano o pereche de pantofi slingback Charles & Keith cu o bilă de cristal încorporată în toc. Iar la începutul acestei luni, Nicole Kidman a fost văzută în New York cu pantofi Chanel al căror toc era întrerupt de un glob roșu, asemănător unui măr.

V-ați fi gândit vreodată că un mic ornament pe toc poate defini un întreg curent?

O moștenire din 1955

Sfera încrustată cu bijuterii nu este, e drept, o invenție recentă. Arhivele casei Roger Vivier arată că acest element datează încă din 1955, când a fost dezvoltat tocul „Boule”, o formă asociată de-a lungul timpului cu legendara Marlene Dietrich. Linia actuală „Marlene” readuce în prim-plan această idee, atât la sandale, cât și la pantofi, păstrând sfera de cristal în partea de jos a tocului, mai degrabă ca un accent prețios decât ca o formă complet excentrică.

Recomandari Priyanka Chopra Jonas a purtat sandale Jimmy Choo la petrecerea Oscar 2026

Rochia Dior și jocul contrastelor

Goth a asortat sandalele cu o rochie Dior personalizată, care crea un contrast puternic între partea din față și cea din spate. În față, rochia era sobră, din satin negru, dar spatele era complet deschis și se continua cu o fustă scurtă, ivorie, din straturi de dantelă cu margini brodate cu cristale. Un drapaj masiv din satin negru acoperea o parte a fustei, lăsând sandalele perfect vizibile din unghiurile laterale și din spate.

Un look studiat în detaliu.

Apariția ei consolidează relația cu brandul francez, după ce casa de modă a numit-o ambasador al mărcii în luna septembrie. Petrecerea Vanity Fair Oscar, aflată duminică la a 31-a ediție, s-a mutat pentru prima dată la LACMA (Muzeul de Artă al Comitatului Los Angeles) și a rămas unul dintre cele mai urmărite evenimente de după gala premiilor Academiei Americane de Film, atrăgând actori, muzicieni și nominalizați.