Metoda de 100 de zile care resetează relația cu alcoolul. Povestea unei femei

Ai trecut cu bine peste Ianuarie fără alcool? Bravo ție. Dar dacă secretul nu stă într-o singură lună de pauză? Poate e un truc mult mai simplu. Unul care cere doar puțină răbdare. O metodă care îți poate schimba din temelii relația cu băutura, transformându-te din omul care nu vedea petrecere fără alcool în cel care lasă un pahar după trei înghițituri.

Povestea, preluată de Dailymail, este a Antoniei Hoyle. Până la 43 de ani, alcoolul era parte din identitatea ei. Pur și simplu. A băut săptămânal timp de aproape trei decenii, deseori mult prea mult. Acum, la 47 de ani, e convinsă de altceva: pauzele extinse, pe care le numește „drinking intermitent”, i-au tăiat pofta de alcool, cam la fel cum postul intermitent îți taie cheful de mâncare nesănătoasă.

De ce o lună nu este de ajuns. Secretul celor 100 de zile

O lună nu e suficient. Nici pe departe. Pentru mulți, cele 31 de zile sunt doar un test de voință, după care vechile obiceiuri lovesc din nou. Logica din spate e simplă și are susținere în studii. Creierul are nevoie de timp. Mult timp. Trebuie să rupă o legătură psihologică formată în zeci de ani între alcool și socializare, relaxare sau recompensă. Și, surprinzător sau nu, poftele chiar cresc înainte să scadă. Un studiu pe alcoolici internați a arătat că acestea ating un vârf după 60 de zile de abstinență, în timp ce un altul a concluzionat că e nevoie de o medie de 66 de zile de repetiție pentru ca un obicei zilnic să devină automat.

Așa se explică de ce experții în sobrietate vorbesc des despre un prag. Pragul de 100 de zile.

Este o perioadă destul de lungă. Te forțează să înveți să te bucuri de viață altfel. Fără alcool. Trebuie să găsești alte ancore, alte metode să te relaxezi după o zi grea, alte moduri de a te distra la o petrecere și, mai ales, alte căi de a-ți gestiona emoțiile.

O aventură în sobrietate. Cum s-a schimbat totul

Antonia Hoyle povestește că totul a început în ianuarie 2022. Epuizată după un Crăciun deosebit de „bahic”, a decis să continue pauza. A tratat totul ca pe o aventură. „Am învățat să socializez trează, să mă relaxez cu muzică dată tare în loc de Sauvignon, să stau cu sentimentele mele fără să intru în panică.” Nu și-a propus să renunțe de tot. Dar luna aceea s-a transformat, cu un efort neașteptat de mic, în doi ani.

Cea mai mare frică? Că va reveni la vechile obiceiuri. Asta când a decis să bea din nou, în ianuarie 2024. Surpriza a fost însă totală. Impulsul dispăruse. Obiceiul de a bea în timpul săptămânii? Mort. Iar legătura sacră dintre serile de vineri și vin fusese complet ruptă. De multe ori, alcoolul i se părea chiar neplăcut la gust și treceau săptămâni întregi fără să pună gura pe el.

Recăderea? Nu, o reechilibrare

Relația cu alcoolul e mai complicată decât pare. Nu e doar alb sau negru. Pentru Antonia, a fi complet trează a început la un moment dat să se simtă ca „o altă formă de perfecționism cu care să mă autoflagelez”. Știa că piedestalul pe care se așezase singură va fi mai dureros cu cât pauza era mai lungă. Așa a început să ia în considerare moderația.

Toleranța ei la alcool picase în cap. Dramatic. Un singur pahar era de ajuns să-i strice somnul, iar euforia de început se topea repede în iritare. Așa că a mai luat o pauză. Încă 100 de zile, anul trecut. Apoi încă una, între septembrie și decembrie. Fiecare pauză o făcea și mai indiferentă la alcool, în timp ce beneficiile se adunau și deveneau tot mai clare: un ten mai curat, tensiune arterială mai mică și o putere de concentrare mult îmbunătățită.

Efectul real al alcoolului, simțit pe propria piele

Aceste pauze repetate funcționează ca o „auto-constrângere”, un concept descris de psihiatrul de la Stanford, Dr. Anna Lembke, prin care îți pui singur bariere în calea compulsiilor. După aceste perioade, conștientizarea efectelor reale ale alcoolului este mult mai puternică. „Acum am o conștientizare sporită a modului in care alcoolul ma face sa ma simt – de obicei vorbăreață, apoi irascibilă, apoi letargică,” explică Antonia. Acum știe. Dacă bea când e tristă, se va simți și mai rău. Dacă bea când e stresată, doar își amână panica. De Anul Nou i-a ajuns un singur pahar de vin. O victorie personală. O pivotare psihologică pe care o credea imposibilă, dar care, susține ea, „este la îndemâna celor mai mulți.”