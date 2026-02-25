Metallica canta la Sphere Las Vegas cu preturi uriase pentru bilete si transport

Metallica anunță concerte la Sphere. Cât ar costa un bilet și transportul din România

Zvonul care a ținut pe jar fanii heavy metal din întreaga lume este acum oficial. Metallica, cea mai mare trupă de metal a planetei, a confirmat o serie de concerte în toamna acestui an la Sphere din Las Vegas, cea mai avansată arenă de spectacole din lume. Anunțul pune capăt unor luni de speculații și promite o experiență audio-vizuală fără precedent pentru muzica rock. Dar ce înseamnă asta pentru un fan din România? Am adunat toate informațiile disponibile pentru a contura un ghid complet: de la datele concertelor și tipurile de bilete, până la o simulare de cost pentru o călătorie de neuitat în capitala mondială a divertismentului.

„Cel mai prost păstrat secret” devine realitate

„Surpriză! Cel mai prost păstrat secret din lume este acum oficial”, așa începe comunicatul publicat pe site-ul oficial al trupei. Rezidența, intitulată „Life Burns Faster”, va debuta pe 1 și 3 octombrie 2026 și va continua cu încă trei weekenduri în aceeași lună, pe 15-17, 22-24 și 29-31 octombrie. Conceptul este deja familiar fanilor: „No Repeat Weekends”. Asta înseamnă că oricine participă la ambele concerte dintr-un weekend (joi și sâmbătă) va auzi setlisturi complet diferite, fără ca vreo piesă să fie repetată.

Confirmarea vine după aproape doi ani de indicii și declarații evazive din partea membrilor trupei. Încă din august 2024, toboșarul Lars Ulrich, întrebat de Howard Stern despre posibilitatea unor show-uri la Sphere, declara: „Nu voi confirma nimic, pentru că nu e nimic de confirmat. Dar nici nu voi nega”. Ulrich, care a fost prezent la concertul inaugural U2, s-a declarat „complet uluit” de tehnologia arenei și a adăugat fără ocolișuri: „Mi-ar plăcea la nebunie să o fac, să nu existe nicio îndoială”.

La scurt timp, basistul Robert Trujillo a alimentat și mai mult speculațiile. „Am avut întâlniri despre asta. Deja mă gândesc: imaginează-ți piesa «Orion» și ce ai putea face cu ea. Posibilitățile sunt infinite”, spunea el pentru SiriusXM. Trujillo a subliniat și o premieră importantă: „Nicio trupă de heavy rock nu a cântat încă la Sphere”. Acum, Metallica va fi prima.

O experiență complet nouă. Ce promite Metallica?

Sphere nu este o simplă sală de concerte. Este o structură de 2,3 miliarde de dolari, cu o capacitate de 17.600 de locuri, al cărei interior este acoperit de cel mai mare ecran LED din lume, cu o rezoluție 16K, care înconjoară publicul. Sunetul este livrat printr-un sistem imersiv, Sphere Immersive Sound (dezvoltat de HOLOPLOT), care promite o claritate perfectă pentru fiecare spectator, indiferent de locul ocupat. La acestea se adaugă tehnologii 4D, care pot simula vânt, mirosuri sau schimbări de temperatură.

Metallica promite să folosească acest arsenal tehnologic la maximum. „Tehnologia de la Sphere va prezenta o experiență live complet nouă pentru toată lumea din sală… inclusiv pentru noi!”, se arată în anunțul trupei. Setlisturile vor acoperi întreaga carieră, iar piesele vor fi „amplificate de tehnologiile imersive ale arenei, care vă vor permite să experimentați sunetul ‘Tallica în noi dimensiuni experiențiale”.

„Suntem extrem de entuziasmați să împărtășim asta cu lumea și al naibii de psihopați să trecem la nivelul următor, este un teritoriu complet neexplorat!” – Metallica.com

Contextul este impresionant. Rezidența inaugurală a celor de la U2, „U2:UV Achtung Baby Live at Sphere”, a avut 40 de spectacole sold-out, a vândut peste 700.000 de bilete și a generat încasări de 244,5 milioane de dolari. A fost un eveniment cultural global. Mai recent, Dead & Company au avut și ei un succes răsunător, cu încasări de peste 131 de milioane de dolari din 30 de show-uri în 2024. Metallica intră, Deci, într-un club exclusivist.

Cât costă? De la bilet simplu la pachetul „Full House”

Aceasta este întrebarea de pe buzele tuturor. Deși prețurile exacte nu au fost încă publicate, putem face o estimare solidă bazată pe rezidențele anterioare și pe informațiile oferite de trupă. Biletele pentru publicul larg vor fi puse în vânzare vineri, 6 martie, la ora 10 AM PT (ora 20:00 în România). Vor exista însă mai multe etape de pre-sale, începând cu 27 februarie pentru pachetele de călătorie și 2 martie pentru fanii din fan club.

Calculând media de la show-urile anterioare, un bilet la U2 a costat aproximativ 369 de dolari, iar unul la Dead & Company în jur de 275 de dolari. Este rezonabil să ne așteptăm ca prețurile pentru Metallica să se situeze în acest interval, probabil mai aproape de pragul superior, având în vedere cererea globală.

Pe lângă biletele standard pentru o singură seară sau pentru un weekend complet, Metallica oferă și o serie de pachete premium:

Enhanced Experiences: Acestea variază de la acces la sesiuni de Meet & Greet, o fotografie pe scenă înainte de concert, intrare exclusivă la „Black Box Experience” sau un loc în râvnitul „Snake Pit”.

Acestea variază de la acces la sesiuni de Meet & Greet, o fotografie pe scenă înainte de concert, intrare exclusivă la „Black Box Experience” sau un loc în râvnitul „Snake Pit”. „Full House” Ticket: Succesorul pachetului „I Disappear”, acest bilet oferă acces la toate cele opt concerte Metallica de la Sphere din 2026.

Succesorul pachetului „I Disappear”, acest bilet oferă acces la toate cele opt concerte Metallica de la Sphere din 2026. Travel Packages: Oferite prin partenerul Vibee (același care a organizat experiențe pentru fanii Dead & Company), aceste pachete includ bilete pentru ambele show-uri dintr-un weekend, trei nopți de cazare la The Venetian Resort sau Virgin Hotels Las Vegas, un articol de merchandise în ediție limitată și alte beneficii. Pachetele superioare (Diamond și Signature) adaugă transport de la aeroport, download-uri audio ale concertelor și intrare prioritară.

Simulare de cost pentru un fan din România

Să ajungi din România la Las Vegas pentru a vedea Metallica la Sphere este un vis realizabil, dar care necesită un buget serios. Am făcut o simulare de cost pentru o persoană care dorește să participe la un „No Repeat Weekend”.

1. Biletele de concert: Presupunând un preț mediu de 350 de dolari pe bilet, pentru cele două show-uri (joi și sâmbătă), costul ajunge la 700 de dolari (aproximativ 650 de euro).

2. Transportul cu avionul: Un bilet de avion București – Las Vegas (cu escală), cumpărat cu aproximativ șase luni în avans pentru luna octombrie, variază de obicei între 1.200 și 1.500 de euro.

3. Cazarea: Pachetele oficiale includ hoteluri precum The Venetian, unde prețurile sunt ridicate. O variantă mai economică, dar tot pe Strip, ar însemna un cost de circa 200-250 de dolari pe noapte. Pentru trei nopți, bugetul pentru cazare ar fi de aproximativ 600-750 de dolari (550-700 de euro).

4. Cheltuieli suplimentare: Transportul local, mâncarea și suvenirurile pot adăuga cu ușurință încă 400-500 de dolari (370-460 de euro) la bugetul total pentru 3-4 zile.

Adunând toate aceste costuri, un fan din România ar trebui să pregătească un buget total de aproximativ 2.800 – 3.300 de euro pentru a trăi experiența Metallica la Sphere. Pachetele de călătorie oficiale ar putea oferi o soluție mai comodă, dar probabil la un preț ceva mai mare, eliminând însă bătaia de cap a rezervărilor separate. Pentru Metallica, această rezidență este șansa de a-și rescrie propriile reguli în materie de spectacole live. Pentru fani, este o oportunitate unică, dar care vine cu un preț pe măsură.