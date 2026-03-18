Meta a semnat un contract de închiriere pe 10 ani cu Vornado Realty Trust pentru magazinul său emblematic Meta Labs din New York, situat la celebra adresă 675 Fifth Avenue. Spațiul, o clădire de tip town house cu cinci niveluri și o suprafață de 15.000 de metri pătrați, a funcționat inițial ca un pop-up, dar succesul său a fost atât de mare, cu 1.000 până la 1.500 de vizitatori pe zi, încât a devenit o locație permanentă.

Un succes neașteptat pe Fifth Avenue

Traficul a depășit toate așteptările. Matt Jacobson, vicepreședinte și director de creație la Meta, a recunoscut că au fost „plăcut surprinși” de numărul mare de vizitatori, mai ales într-o zonă atat de aglomerată. El atribuie succesul formatului unei atmosfere care aduce mai degrabă cu un „muzeu de artă”.

„Amplasarea magazinului nostru emblematic alături de mărcile care ajută la definirea culturii va distinge Meta Labs de retailul tradițional de electronice de consum. [Locația noastră] are o companie impresionantă de ambele părți. Suntem chiar în mijlocul acțiunii. Aproximativ 32 de milioane de oameni trec anual pe la această intersecție dintre 55th și Fifth, nu eram sigur cum va funcționa. Dar acest spațiu a fost grozav și ne simțim binecuvântați că l-am obținut”, a declarat Jacobson.

Mai mult decât un magazin

Conceptul este unul experiențial, cu teme care se schimbă periodic. În prezent, tema principală este istoria culturii skate din New York, iar spațiul este plin de elemente interactive menite să încurajeze testarea ochelarilor cu inteligență artificială de la Ray-Ban și Oakley sau a căștilor de realitate virtuală. Pentru asta, Meta a colaborat cu branduri și creativi locali: Zoo York a creat un perete de arhivă, galeria interactivă a lui Evan Mock spune povești personale prin ochelarii Meta, iar Zered Bassett, un skater profesionist, expune o serie de lucrări de artă contemporană.

Până la urmă, totul este gândit pentru a crea o comunitate.

Spațiul oferă chiar și băuturi gratuite de la Buddies Coffee Roasters, o cafenea fondată de foști skateri profesioniști. Jacobson explică filosofia: „vrem să veniți și să petreceți timp aici. Vrem să fiți inițiați [în AI și VR] prin cursurile noastre. si, organizăm multe programe comunitare în acest spațiu.”

Strategia din spatele extinderii

Iar succesul din New York nu este un caz izolat, ci parte dintr-o strategie mai amplă. Compania are deja un magazin emblematic în Los Angeles, de 20.000 de metri pătrați, și a deschis locații temporare în Honolulu și Las Vegas. Glen Weiss, vicepreședinte executiv la Vornado, a confirmat atractivitatea zonei: „După cum demonstrează succesul imediat și iesit din comun al Meta Lab în timpul pop-up-ului introductiv la această locație, Fifth Avenue rămâne unul dintre cele mai atractive coridoare de retail din lume pentru cele mai inovatoare și iconice branduri de astăzi. Suntem încântați să extindem și mai mult relația noastră de lungă durată cu Meta și aplaudăm intrarea lor permanentă pe scena de retail din New York City.”

Și planurile de viitor sunt ambițioase. „Vrem să colaborăm cu oameni grozavi din comunitate și să ne asigurăm că ne simțim autentici pentru New York”, a continuat Jacobson. „Acea atmosferă va fi diferită de ceea ce facem în L.A. sau Honolulu sau în viitoarele noastre magazine pe care le vom deschide. Plănuim să deschidem între opt și zece magazine în următorul an.”

Fără să copieze Apple

Dar cum se diferențiază Meta de giganți precum Apple, pe bune? Jacobson, care lucrează la companie din 2005 (fiind angajatul cu numărul opt), are un răspuns clar și direct, recunoscând că nu pot concura pe același teren.

„Nu putem fi mai buni decât Apple la ceea ce face Apple”, a spus el. „Apple este o adevărată mașinărie de eficiență și au magazine de 21 de ani. Noi suntem destul de noi în domeniu. Când construiești ceva de la început, nu avem un aspect sau o senzație moștenită cu care trebuie să rămânem consecvenți. Scopul nostru este ca aceste magazine să pară mult mai rezidențiale decât comerciale.”

Pentru a-și contura strategia, Jacobson a dezvăluit că s-a inspirat din experiențele de retail din întreaga lume, în special din Japonia, unde relevanța este menținută prin experiențe unice. „Am fost întotdeauna o companie bazată pe comunitate, zone de interes, creativitate și auto-exprimare. Despre asta este vorba în acest spațiu, de fapt”, a concluzionat el.