Mel B, celebra artistă cunoscută și ca „Scary Spice” din trupa Spice Girls, a fost numită noua ambasadoare globală a brandului de suplimente Revive Collagen. Cântăreața, pe numele său real Melanie Brown, va fi imaginea trio-ului de produse lichide dedicate menopauzei, o linie care include Peri Menopause, Menopause Max și Menopause Beauty Sleep.

Fiecare pliculeț conține 10 grame de colagen marin hidrolizat de tip 1, fiind conceput pentru a reduce simptomele asociate cu schimbările menstruale și pentru a susține elasticitatea pielii, strălucirea părului și creșterea unghiilor.

O alegere personală

Decizia artistei de a se asocia cu brandul vine în urma propriei sale experiențe. După ce a cercetat și testat nenumărate tablete de colagen, Mel B consideră că plicurile gata de băut de la Revive sunt cele mai bune de pe piață. Totul a pornit de la o nevoie personală, odată cu apropierea de o vârstă importantă.

„Când mă apropiam de aniversarea de 50 de ani, anul trecut, am început să caut cu adevărat cele mai bune suplimente pentru îmbătrânire, pentru menopauză și pentru piele și păr, care au de suferit în timpul menopauzei”, a declarat Mel B pentru WWD.

Până la urmă, cum a ajuns la acest brand? Simplu. „O prietenă mi-a spus că ia suplimente lichide și mi-a recomandat Revive Collagen. Am făcut cercetările mele și am decis să încerc, și indiferent de ce am citit, am putut simți literalmente diferența și am putut vedea diferența la pielea și părul meu în câteva săptămâni.”

Rezultate vizibile și ușurință în utilizare

Dincolo de beneficiile vizibile, artista a mărturisit că a experimentat mai puține bufeuri și o ceață mentală redusă de când a început să ia suplimentele Revive Collagen. Iar un alt avantaj major pare să fie simplitatea utilizării.

„Este atât de ușor. Eu îmi țin plicurile în frigider, ceea ce este opțional, și e simplu – dimineața storc conținutul în gură, seara storc conținutul în gură. Sunt perfecte de păstrat în geantă sau de luat în călătorii – ambalajul se rupe foarte ușor, nu ai nevoie de foarfecă – atât de convenabil”, a adăugat ea.

O potrivire perfectă.

Mai mult decât un produs, o misiune

Suplimentele sub formă de plicuri lichide au devenit tot mai populare, dar pentru Mel B, alegerea a fost determinată mai mult de misiune decât de metodă. V-ați gândit vreodată ce anume convinge o vedetă să se asocieze cu un brand? E drept că, nu de puține ori, e vorba de valorile comune.

„Întotdeauna am fost adepta stării de bine naturale și a menținerii în formă și sănătății. Mănânc bine. Beau multă apă”, a spus ea. „Îmi place că [Revive Collagen] susține femeile, le ajută să se simtă bine în corpul lor și cu ele însele – asta am susținut mereu, pentru că a te simți bine cu tine însuți înseamnă o stare de bine reală.”

Vocea potrivită la momentul potrivit

Această înțelegere a valorilor brandului și propriul său activism au condus Revive Collagen către Mel B. Potrivit cofondatorului John Bailey, ea a fost candidata ideală pentru a extinde notorietatea mărcii și pentru a-i promova scopul.

„De la început, obiectivul nostru a fost să creăm produse care sprijină cu adevărat femeile în fiecare etapă a vieții. Melanie este o voce puternică pentru femei și partenerul perfect pentru a ne ajuta să continuăm discuția despre menopauză”, a declarat Bailey în comunicatul de presă oficial.