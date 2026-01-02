Megyn Kelly, prezentatoarea de televiziune americană în vârstă de 54 de ani, a făcut dezvăluiri surprinzătoare despre cele mai neplăcute celebrități pe care le-a întâlnit de-a lungul carierei sale jurnalistice, într-o declarație făcută vineri, 20 decembrie 2024. Fostul prezentator de la Fox News și NBC a numit câteva nume care au șocat audiența prin comportamentul lor, potrivit UNILAD.

„Am întâlnit oameni care se comportă complet diferit în fața camerelor față de cum sunt în realitate. Unii sunt pur și simplu răutăcioși cu oamenii obișnuiți”, a declarat Megyn Kelly în cadrul podcastului său.

Dezvăluirile șocante ale jurnalistei

Kelly, care a lucrat peste 12 ani în jurnalism și a intervievat sute de personalități publice, a explicat că unele celebrități au comportamente total nepotrivite în spatele camerelor. Ea a menționat că aceste experiențe negative au marcat-o profund în cariera profesională.

Prezentatoarea a povestit despre incidente specifice în care vedete de top au refuzat să salute echipa tehnică sau au avut reacții nepotrivite față de personalul de producție. „Există o diferență enormă între imaginea publică și persoana reală la unii dintre ei”, a adăugat Kelly.

Impactul asupra carierei jurnalistice

Aceste întâlniri neplăcute au determinat-o pe Kelly să își schimbe abordarea în interviuri și să fie mai precaută în alegerea invitaților la emisiunile sale. Experiența acumulată în 15 ani de televiziune i-a oferit o perspectivă unică asupra lumii showbiz-ului american.

Kelly a precizat că nu va dezvălui numele specifice ale celebrităților implicate, dar a menționat că unele dintre acestea sunt considerate de public drept „America’s sweethearts”. Contrastul între imaginea publică și comportamentul privat a fost cel mai șocant aspect pentru jurnalistă.

Reacția publicului la dezvăluiri

Declarațiile Megyn Kelly au generat peste 2 milioane de vizualizări pe rețelele sociale în primele 24 de ore de la publicare. Fanii și colegii din industrie au răspuns masiv, mulți dintre ei împărtășind experiențe similare cu celebrități cunoscute.

Comentariile utilizatorilor au confirmat suspiciunile multor oameni din industrie că anumite vedete au comportamente problematice în spatele camerelor. „Îmi confirmă ceea ce bănuiam de ani de zile despre unii dintre ei”, a scris un utilizator pe Twitter.

Context despre cariera Megyn Kelly

Megyn Kelly și-a început cariera la Fox News în 2004, unde a prezentat emisiuni de mare succes timp de 12 ani. În 2017, ea s-a mutat la NBC cu un contract în valoare de 69 de milioane de dolari, însă colaborarea s-a încheiat controversat în 2018.

În prezent, Kelly își găzduiește propriul podcast independent, „The Megyn Kelly Show”, care atrage săptămânal peste 3 milioane de ascultători. Emisiunea sa se concentrează pe subiecte de actualitate politică și socială, precum și pe interviuri cu personalități din diverse domenii.