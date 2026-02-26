Meghan și Harry aduc speranță bolnavilor și familiilor afectate de conflictul din Gaza

Prințul Harry și Meghan Markle au lăsat mesaje de încurajare pentru pacienții unui centru de reabilitare din Iordania, în a doua zi a vizitei lor în regiune. Aflat într-un tur pe care presa internațională l-a descris drept cvasi-regal, cuplul s-a concentrat pe sprijinirea sănătății mintale și pe eforturile umanitare.

Cei doi s-au alăturat unei echipe a Organizației Mondiale a Sănătății (OMS) la Centrul Național pentru Reabilitarea Toxicomanilor din Amman. Potrivit Dailymail, vizita face parte dintr-o călătorie realizată la invitația directorului general al OMS, Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, pentru a înțelege mai bine activitatea umanitară de sprijinire a sirienilor și palestinienilor refugiați în Iordania.

„Este în regulă să nu fii în regulă”

Unul dintre punctele centrale ale zilei a fost interacțiunea cu persoanele aflate în recuperare. Meghan a scris un mesaj pe o hârtie portocalie: „Felicitări pentru dedicarea voastră față de îngrijire. Vă doresc vindecare continuă și fericire.”

La rândul său, Prințul Harry a lăsat un bilet pe o hârtie galbenă: „Este în regulă să nu fii în regulă. Aveți încredere unii în alții. Felicitări pentru recuperarea voastră. Acum împărtășiți-vă curajul și experiența.”

Cuplul a descris centrul, inaugurat în 2001 și cu o capacitate de 40 de paturi, drept „incredibil”, după ce a aflat despre abordarea sa holistică, care include o sală de sport și cursuri de yoga. Discutând cu un bărbat care a depășit dependența de droguri și acum este mentor, Harry a transmis un mesaj puternic.

„Vreau să știți că nu este nicio rușine în a avea o dependență”, a spus ducele. „Ea provine din altceva, o durere emoțională – sunteți foarte, foarte curajoși să veniți aici, la spital. Acum, ceea ce trebuie să faceți este să folosiți această experiență și să vă întoarceți în comunitățile voastre pentru a ajuta alți oameni care se află într-o situație similară.”

„Obiceiuri noi, obiceiuri bune”

În timpul vizitei la sala de sport a centrului, Harry a discutat cu un bărbat care folosea un aparat de vâslit. Prințul l-a întrebat: „Când vei pleca, vei continua să faci mișcare?”. După ce a primit un răspuns afirmativ, Harry a adăugat: „Obiceiuri noi, obiceiuri bune în loc de obiceiuri proaste – toți avem obiceiuri proaste.”

Meghan a observat de la distanță un curs de yoga, unde s-a prezentat participanților. Centrul funcționează sub egida ministerului iordanian al sănătății și oferă servicii de tratament rezidențial pe termen scurt, consiliere psihologică și socială.

Criza din Gaza: 1 milion de mese și 20 de camioane pe zi

Înainte de a ajunge la centrul de reabilitare, cuplul a vizitat sediul regional al World Central Kitchen, organizația fondată de bucătarul Jose Andres, care coordonează zilnic livrarea unui milion de mese calde în Gaza. Organizația, înființată în 2010, hrănește aproape jumătate din populația din Gaza printr-o rețea de bucătării comunitare.

Wadhah Hubaishi, directorul de răspuns al organizației pentru Orientul Mijlociu și Africa de Nord, le-a explicat provocările logistice. „Aceasta este una dintre cele mai delicioase mese ale noastre pentru oamenii din Gaza. În două ore, vom începe să distribuim mâncarea”, a spus el, adăugând că principala problemă sunt proviziile. „Avem nevoie de 20 de camioane (cu provizii) în fiecare zi din Egipt, nu intră suficiente camioane, iar asta ne afectează mai mult decât pe oricare alt actor.”

Pentru a ilustra gravitatea situației, Hubaishi le-a povestit o întâmplare emoționantă: „Un copil de trei ani a mâncat o banană și l-a întrebat pe tatăl său «pot să mănânc și coaja?»”

O vizită cu încărcătură emoțională

Agenda ducilor de Sussex a inclus și alte momente sensibile. În ziua precedentă, ei au vizitat Spitalul de Specialitate din Amman, unde sunt tratați copii răniți în Gaza. Acolo, Meghan i-a spus lui Jaber, un adolescent de 17 ani rănit la picioare: „Sunt atât de bucuroasă că primești tratamentul de care ai nevoie.”

Ambasadorul britanic în Iordania, Philip Hall, le-a mulțumit pentru prezență. „Aș spune pur și simplu vă mulțumesc foarte mult că ați venit. Vizita voastră, sprijinul vostru, aprecierea voastră pentru eforturile pe care Națiunile Unite, inclusiv, desigur, Organizația Mondială a Sănătății, guvernul Iordaniei și alții, le fac aici sunt enorm de apreciate. Așa că vă mulțumesc că ați venit.”

Vizita are loc la o săptămână după ce unchiul lui Harry, Andrew Mountbatten-Windsor, a fost arestat în Norfolk sub suspiciunea de abuz în serviciu, pe fondul unor acuzații legate de legăturile sale cu Jeffrey Epstein, pe care le-a negat constant.