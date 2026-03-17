Brandul de lifestyle al lui Meghan Markle, As Ever, intră într-un parteneriat cu High Camp Supply pentru a lansa un pachet special, denumit Bloom Box. Acesta va include produse emblematice ale Ducesei de Sussex, alături de aranjamente florale de lux, și va fi disponibil începând de miercuri.

Ce conține pachetul Bloom Box

Pachetul exclusivist este, la propriu, o explozie de prospețime. Colaborarea dintre As Ever și High Camp Supply (un furnizor de flori de lux din San Francisco) aduce laolaltă 18 flori proaspete de gardenie, bujori albi, mentă și iasomie. Iar pe lângă aranjamentul floral, clienții vor primi și două produse de bază din gama As Ever.

Este vorba despre ceaiul de mentă și mierea de salvie, produse deja cunoscute ale brandului lui Markle. Pachetul este gândit să aducă grădina în casă, incluzând atât flori cu tulpini lungi pentru aranjamente clasice, cât și flori cu tulpini mai scurte, perfecte pentru a fi așezate în diverse locuri din locuință.

Prima colaborare de acest fel

Acest parteneriat marchează o premieră pentru brandul lui Meghan Markle. Până la urmă, este prima colaborare de acest gen pentru As Ever, care s-a lansat oficial la începutul anului 2025.

O mișcare de marketing interesantă.

High Camp Supply nu este la prima inițiativă de acest fel, compania fiind cunoscută pentru pachetele sale speciale care, nu de puține ori, combină aranjamentele florale cu produse de lifestyle precum lacuri de unghii, lumânări sau chibrituri personalizate.

Istoricul brandului As Ever

Dar cum a ajuns As Ever aici? Brandul a avut inițial un parteneriat cu Netflix, care a susținut seria de lifestyle a Ducesei, „With Love, Meghan”. Serialul a debutat în martie 2025, a avut două sezoane și un episod special de sărbători în decembrie 2025. Numai că parteneriatul cu gigantul de streaming s-a încheiat după doar un an.

În primul său an de existență, As Ever a lansat o serie de produse diverse, de la gemuri, ceaiuri și miere, până la mixuri pentru prăjituri și clătite sau chiar fulgi de flori comestibile. Și expansiunea nu s-a oprit aici. În iunie 2025, brandul lui Markle a intrat și pe piața vinurilor, lansând primul său rosé, alături de alte produse de vară.

Viața dincolo de afaceri

În afara noilor proiecte de business cu brandul As Ever, Meghan Markle a continuat călătoriile alături de soțul ei, Prințul Harry. Cei doi s-au concentrat pe vizite cu scop umanitar în țări precum Iordania, unde Ducele și Ducesa de Sussex au participat la o masă rotundă a Organizației Mondiale a Sănătății.

Potrivit informațiilor, următoarea destinație a cuplului ar putea fi Australia, vizită programată pentru luna aprilie.