Medicii avertizează: șederea pe scaun este noua dependență. Consecințele neștiute asupra sănătății.

De ce statul pe scaun este comparat cu fumatul. De câțiva ani, tot mai mulți medici și cercetători folosesc o expresie șocantă: „statul pe scaun e noul fumat”. De ce? Pentru că efectele negative asupra sănătății sunt comparabile, iar riscurile se acumulează în timp, la fel ca în cazul consumului de tutun.

Fumatul a fost considerat decenii la rând unul dintre cele mai mari pericole pentru sănătatea publică. Cercetările au demonstrat legătura clară între fumat și cancerul pulmonar, bolile cardiovasculare sau scăderea speranței de viață. Astăzi, specialiștii atrag atenția că un stil de viață sedentar, în care petrecem ore întregi pe scaun, poate fi la fel de nociv.

Problema este că statul pe scaun pare un gest inofensiv. Îl facem la birou, la școală, acasă, în mașină sau în fața televizorului. Spre deosebire de fumat, nu simți imediat efectele, dar ele apar în timp și afectează aproape toate sistemele organismului.

Cum ne-a schimbat tehnologia obiceiurile zilnice

Dacă în trecut oamenii erau mult mai activi – mergeau pe jos, lucrau fizic, se deplasau fără mașini sau transport modern – astăzi viața s-a mutat pe scaun. Birourile, laptopurile și telefoanele au creat un mediu în care mișcarea fizică a fost redusă la minimum.

Telemunca, deși are avantaje incontestabile, a accentuat această tendință. Mii de angajați lucrează acum de acasă, unde pauzele de mișcare sunt și mai rare. În plus, divertismentul digital (filme, jocuri, rețele sociale) încurajează petrecerea timpului liber tot pe scaun.

Rezultatul este că un adult poate sta nemișcat chiar și 10-12 ore pe zi. Acest comportament, repetat zilnic, este comparabil cu efectul cumulativ al fumatului: nu doare imediat, dar afectează sănătatea profund și ireversibil.

Efectele ascunse ale statului prelungit pe scaun

Când fumezi, fumul intră în plămâni și afectează direct sistemul respirator. Când stai prea mult pe scaun, corpul suferă prin alte mecanisme, mai subtile, dar la fel de grave.

Statul nemișcat încetinește circulația sângelui. Picioarele devin umflate, venele se dilată, iar riscul de cheaguri crește. Mușchii spatelui și ai gâtului se tensionează, ceea ce duce la dureri cronice și postură incorectă. În același timp, metabolismul încetinește, ceea ce favorizează creșterea în greutate și apariția diabetului de tip 2.

Un studiu publicat în „Journal of the American Medical Association” arată că persoanele care stau mai mult de 8 ore pe zi pe scaun, fără pauze active, au un risc de mortalitate prematură cu 59% mai mare decât cele care stau sub 4 ore.

Legătura dintre statul pe scaun și bolile cronice

Fumatul este asociat cu cancerul pulmonar, bolile cardiovasculare și accidentul vascular cerebral. Statul pe scaun nu are o imagine la fel de dramatică, dar legătura cu bolile cronice este tot mai clară.

Bolile cardiovasculare

Statul prelungit scade activitatea enzimelor responsabile de descompunerea grăsimilor din sânge. Nivelul de colesterol „rău” (LDL) crește, iar cel de colesterol „bun” (HDL) scade. Această combinație duce la depunerea de plăci pe artere și crește riscul de infarct.

Diabetul de tip 2

Lipsa mișcării reduce sensibilitatea celulelor la insulină. Chiar și câteva zile de sedentarism pot crește glicemia și pot favoriza instalarea rezistenței la insulină, primul pas către diabet.

Cancerul

Studii recente au arătat că statul îndelungat este asociat cu un risc mai mare de cancer de colon, de sân și chiar de prostată. Explicația ține de inflamația cronică și de dezechilibrele hormonale provocate de lipsa de activitate.

Statul pe scaun și sănătatea mentală

Efectele nu se limitează la corp. Și mintea are de suferit. Persoanele sedentare raportează niveluri mai ridicate de anxietate și depresie. Lipsa mișcării reduce secreția de endorfine și serotonină, „hormonii fericirii”, ceea ce duce la scăderea motivației și la accentuarea stresului.

Fumatul era considerat în trecut un „relaxant” pentru că mulți oameni îl foloseau ca pretext pentru o pauză. Statul pe scaun, în schimb, nu oferă nicio eliberare, ci doar încarcă psihicul cu oboseală și neliniște.

În concluzie, statul pe scaun poate fi la fel de dăunător pentru sănătate ca fumatul, iar impactul asupra organismului este tot mai clar pe măsură ce cercetările avansează. Este important să conștientizăm pericolele sedentarismului și să adoptăm obiceiuri sănătoase pentru a ne proteja sănătatea pe termen lung.



