Medicamente pentru răceală retrase urgent din cauza contaminării cu excremente de rozătoare

Medicamente pentru răceală retrase urgent din cauza contaminării cu excremente de rozătoare

Gold Star Distribution a retras toate produsele reglementate FDA din depozitul său din Minneapolis după ce agenția americană a descoperit excremente de rozătoare și păsări în spațiile de depozitare. Retragerea din 26 decembrie 2025 include medicamente populare pentru răceală și gripă precum DayQuil, NyQuil și Tylenol, distribuite în principal în Minnesota. Niciun caz de îmbolnăvire nu a fost raportat până acum.

De ce este important acest recall

Această retragere cuprinzătoare afectează o gamă largă de produse de sănătate exact când cazurile de răceală și gripă cresc în Statele Unite. Pericolul este real pentru consumatori.

Potrivit anunțului companiei, persoanele care manipulează sau consumă aceste produse pot dezvolta boli grave din cauza contaminării cu dăunători. Printre aceștia se numără rozătoare, păsări și insecte.

FDA a descoperit că facilitatea Gold Star funcționa în condiții care nu respectau standardele de sănătate și siguranță. Riscurile identificate includ suprafețe contaminate și particule aeropurtate provenind din deșeuri animale.

Ce a descoperit inspecția FDA

Investigația federală a scos la iveală eșecuri alarmante în ceea ce privește igiena. În zonele de depozitare au fost găsite excremente de rozătoare, urină și contaminare aviară.

Această situație creează un risc crescut de expunere la microorganisme nocive. Amenințările includ infecții cu salmonella și leptospira pentru un spectru larg de consumatori.

Grupurile cele mai vulnerabile sunt sugarii, vârstnicii, persoanele gravide, pacienții imunocompromisi și animalele de companie. Pentru aceste categorii, consecințele pot fi severe.

Notificarea de retragere subliniază că produsele păstrate în condiții insalubre pot fi contaminate prin contact cu suprafețe contaminate. Expunerea la particule aeropurtate asociate cu deșeurile animale reprezintă un alt canal de transmitere.

Potențialul de contaminare bacteriană este accentuat în cazul salmonellei. Riscurile grave de îmbolnăvire includ febră, diaree, greață, vărsături și complicații severe pentru populațiile cu risc ridicat.

Produsele retrase pentru răceală și gripă

Lista medicamentelor pentru răceală și gripă afectate de recall include mărci cunoscute pe piața americană. Consumatorii români care au achiziționat astfel de produse în SUA sau online trebuie să verifice lista.

Produsele principale retrase sunt:

  • Liquid DayQuil 12/8oz
  • DayQuil Cold & Flu 32CT/2PK
  • Children’s NyQuil Cold & Flu Berry 8oz 12ct
  • Liquid NyQuil Cherry 12/8oz
  • NyQuil Cold & Flu 32CT/2PK
  • Tylenol 500 MG. 2’S 50CT
  • Tylenol Cold & Flu 25CT/2S
  • Tylenol Cold & Flu Severe 2PK *50CT
  • Tylenol PM 50CT
  • Tylenol Sinus Severe 2PK *50CT
  • Excedrin 2’S DISP.- 30
  • Motrin IB 50CT
  • Alka Seltzer Plus Cold 2/36 box
  • Alka-Seltzer Original 2/58CT BX
  • Benadryl 25’S 2PK BOX
  • Advil Ibuprofen Tablets 50CT
  • Advil PM 2PK / 50CT

Pentru lista completă a produselor afectate, consumatorii pot accesa site-ul FDA. Lista include și suplimente alimentare, dispozitive medicale, cosmetice și alimente pentru oameni și animale.

Retragerea se aplică doar articolelor păstrate în facilitatea Gold Star. Nu afectează produsele expediate direct către magazine de retail de către producători sau distribuitori.

Riscurile pentru sănătate publică

Contaminarea bacteriană reprezintă principala îngrijorare a autorităților sanitare. Salmonella poate provoca simptome severe care necesită spitalizare.

Febra, diareea persistentă, greața și vărsăturile sunt simptomele principale ale infecției. Pentru persoanele cu sistem imunitar slăbit, infecția poate deveni potențial letală.

Leptospiroza, transmisă prin urina de rozătoare, este o altă amenințare serioasă. Boala poate afecta rinichii, ficatul și poate duce la meningită în cazurile severe.

Perioada în care aceste produse au fost păstrate în condiții insalubre rămâne necunoscută. FDA continuă investigația pentru a determina întinderea completă a problemei.

Ce trebuie să faci dacă ai aceste produse

Gold Star Distribution recomandă să nu returnezi produsele afectate la companie. În schimb, consumatorii și comercianții trebuie să distrugă produsele și să furnizeze o chitanță de distrugere.

Pentru verificare și rambursare, dovada distrugerii produsului trebuie trimisă la Gold Star Distribution la adresa 1000 N. Humboldt Ave, Minneapolis, MN 55411. Compania oferă rambursări complete pentru produsele distruse.

Consumatorii pot contacta Gold Star la numărul 612-617-9800, șapte zile pe săptămână, între 8:00 și 17:00 ora Central Standard Time. Reprezentanții companiei răspund la întrebări despre recall.

Orice reacții adverse sau probleme de calitate legate de aceste produse trebuie raportate prompt la programul MedWatch al FDA. Raportarea se poate face online, prin poștă sau prin fax.

Contextul recent al recallurilor de medicamente

Ultimii doi ani au fost marcați de mai multe retrageri de medicamente din cauza problemelor de calitate. FDA a intensificat inspecțiile la facilitățile de distribuție și depozitare după incidente similare.

În 2024, mai multe companii farmaceutice au fost sancționate pentru nerespectarea standardelor de igienă. Autoritățile americane au implementat protocoale mai stricte de monitorizare a depozitelor.

Acest recall vine într-un moment în care sezonul gripei este în plină desfășurare în emisfera nordică. Mulți consumatori se aprovizionează cu medicamente pentru răceală și gripă în perioada sărbătorilor.

Importanța verificării produselor

Consumatorii care au achiziționat oricare dintre produsele listate trebuie să verifice imediat data și locul achiziției. Dacă produsul provine din Minnesota sau a fost distribuit de Gold Star, trebuie distrus conform instrucțiunilor.

Nu consuma sau administra aceste medicamente chiar dacă păstrarea lor pare normală. Contaminarea microbiană nu este vizibilă cu ochiul liber și poate fi periculoasă.

Păstrează ambalajele și chitanțele de cumpărare pentru procesul de rambursare. Documentația este necesară pentru a primi banii înapoi de la Gold Star Distribution.

Orientări suplimentare sunt disponibile prin sistemul SmartHub al FDA. Platforma oferă resurse pentru raportarea problemelor legate de produse sau facilități.

