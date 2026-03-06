Mecanismul cerebral care ne ajută să urmărim mișcarea în situații critice

Percepția mișcării este un proces complex și vital care ne permite să navigăm lumea, de la traversarea străzii la evitarea obstacolelor. Când acest mecanism nu funcționează corect, realitatea poate deveni o succesiune de imagini statice, o afecțiune rară numită akinetopsie.

Procesul de interpretare a mișcării începe la nivelul ochilor, unde retina transformă lumina în semnale electrice. Potrivit Sfatulmedicului, aceste semnale călătoresc prin nervul optic până în cortexul vizual primar, localizat în lobul occipital al creierului. De aici, informațiile sunt distribuite către regiuni specializate pentru a analiza forma, culoarea și, desigur, mișcarea.

Un balet complex între ochi și creier

Una dintre cele mai importante zone implicate în acest proces este aria MT, cunoscută și ca V5. Această regiune corticală are rolul de a interpreta viteza și direcția obiectelor. Creierul nu se bazează pe o singură sursă de informație, ci combină datele primite din diferite câmpuri vizuale pentru a construi o imagine coerentă și fluidă a mediului înconjurător.

Fără acest mecanism, activități cotidiene simple precum mersul pe jos sau condusul unui vehicul ar deveni extrem de dificile.

Când imaginile îngheață: Ce este akinetopsia

Atunci când sistemul de procesare a mișcării este afectat, pot apărea tulburări grave. Akinetopsia este o astfel de afecțiune, în care o persoană percepe obiectele în mișcare ca fiind statice sau fragmentate. Pacienții pot avea dificultăți majore în a estima viteza unei mașini care se apropie sau chiar în a urmări deplasarea unei alte persoane.

Aceste tulburări de procesare vizuală pot fi asociate cu afecțiuni neurologice complexe. Cauzele pot include leziuni cerebrale, traumatisme craniene, accidente vasculare cerebrale sau anumite boli neurodegenerative. Simptomele variază în funcție de zona creierului afectată și pot include, pe lângă perceperea defectuoasă a mișcării, probleme de coordonare vizuală sau dificultăți de orientare.

Ce dezvăluie un nou studiu despre percepția mișcării

Cercetătorii au analizat recent modul în care creierul combină semnale vizuale multiple pentru a înțelege mișcarea. Rezultatele studiului sugerează că percepția nu depinde de o singură zonă a creierului, ci de interacțiunea coordonată dintre mai multe regiuni corticale. Se pare că această activitate complexă este cheia interpretării semnalelor vizuale ambigue sau incomplete.

Descoperirile contribuie la o mai bună înțelegere a funcționării sistemului vizual. Totuși, este important de precizat că aceste rezultate nu modifică, în prezent, modul în care sunt diagnosticate sau tratate tulburările vizuale sau neurologice. Pe viitor, o cunoaștere mai aprofundată a acestor mecanisme ar putea fi utilă în cercetarea afecțiunilor în care procesarea vizuală este afectată.

De la medicul de familie la specialist

Persoanele care observă modificări persistente ale vederii sau dificultăți în a interpreta mișcarea ar trebui să discute inițial cu medicul de familie. Acesta poate recomanda investigații de bază sau o trimitere către specialiști precum neurologi, oftalmologi sau neurooftalmologi. Diagnosticul se bazează pe evaluări neurologice și oftalmologice, teste de evaluare vizuală și investigații imagistice precum rezonanța magnetică (RMN) sau tomografia computerizată (CT).

Pentru a menține sănătatea creierului, specialiștii recomandă câteva măsuri generale:

menținerea unui stil de viață activ

alimentație echilibrată

somn regulat și suficient

evitarea consumului excesiv de alcool

protejarea capului în activități cu risc de traumatisme

monitorizarea afecțiunilor cronice

Este recomandat să discuți cu un medic dacă observi dificultăți în perceperea mișcării obiectelor, episoade frecvente de amețeli sau probleme de coordonare vizuală care afectează activitățile zilnice.