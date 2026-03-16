Actrița Maya Rudolph a pășit pe covorul roșu al Premiilor Oscar 2026 într-o creație spectaculoasă semnată Chanel. Prezentă la ceremonie în calitate de prezentator, Rudolph îl susține pe partenerul ei, regizorul Paul Thomas Anderson, al cărui film „One Battle After Another” a strâns nu mai puțin de 13 nominalizări.

O creație Chanel cu pene și paiete

Alesă din colecția pre-fall 2026 a celebrei case de modă franceze, rochia neagră, fără mâneci, a impresionat prin designul său complex. Corsajul, la fel ca și fusta, a fost construit în trepte, adăugând volum și textură întregii ținute. Detaliile au făcut, însă, diferența. La nivelul umerilor au fost adăugate inserții de material semi-transparent, iar întreaga rochie a fost presărată cu paiete discrete și pene negre, oferind un aer sofisticat.

Eleganță rafinată, dar jucăușă

Iar accesoriile au fost alese cu grijă pentru a completa ținuta fără a o încărca. Actrița a optat pentru bijuterii cu diamante, incluzând inele și cercei sclipitori. Părul, strâns într-un coc perfect finisat, a contribuit la un look unitar, pe care l-am putea descrie drept o eleganță rafinată, dar cu un strop de spirit jucăuș.

Un look memorabil.

Obișnuită cu alegeri îndrăznețe

V-ați fi așteptat la altceva? Nu de puține ori, vedeta din „Saturday Night Live” a făcut alegeri vestimentare vibrante pe covorul roșu. Ne amintim de rochia Valentino portocalie, fluidă și cu pene, de la Oscarurile din 2022, sau de creația Valentino roz aprins, structurată și cu aplicații florale, purtată la premiera serialului „Loot” din același an (o alegere cu adevărat curajoasă).

Oscar 2026 o gală a recordurilor

Dar ediția din 2026 a Premiilor Academiei Americane de Film nu este doar despre ținute. Găzduită pentru al doilea an la rând de Conan O’Brien, ceremonia are loc la Teatrul Dolby din Los Angeles și celebrează cele mai bune producții cinematografice ale anului 2025. Liderul detașat al serii este filmul „Sinners”, care a stabilit un record cu 16 nominalizări, inclusiv la categoria „Cel mai bun film”. Gala este transmisă în direct pe ABC și Hulu, începând cu ora 19:00 ET.