Maura Higgins, vedeta irlandeză cunoscută din Love Island, a atras toate privirile la premiera filmului A24 „The Drama” pe 17 martie 2026. Nu ținuta a fost în centrul atenției, ci un truc de machiaj neașteptat, popularizat de makeup artistul Patrick Ta. Mai exact, blush-ul aplicat direct sub ochi pentru un efect de lifting vizibil.

Ce este blush-ul sub ochi?

La prima vedere, pare o tehnică neconvențională. Numai ca lucrurile stau putin diferit. Acest stil de machiaj, care începe sub ochi și se extinde spre punctele înalte ale feței, nu este deloc nou. Folosit corect, poate schimba complet structura feței.

Makeup artistul Andrew Denton explică faptul că, atunci când este aplicat sub ochi și întins spre tâmple, fardul de obraz „sculptează și accentuează cele mai înalte puncte ale zonei mediane a feței”.

Efect de lifting și corectare

Dincolo de sculptare, beneficiile sunt multiple. V-ați gândit vreodată că fardul de obraz poate face mai mult decât să adauge culoare? Denton detaliază: „Proximitatea față de ochi adaugă lățime pometelui superior datorită plasării înalte, iar acea conexiune dintre colțul extern al ochiului și cea mai înaltă parte a pometelui creează un efect serios de lifting”.

Și nu se oprește aici. Tehnica poate contracara și cearcănele. „Dacă ai folosit un anticearcăn corector de culoare, adăugarea unei pudre de blush rozalie deasupra nu doar că va ajuta la fixarea anticearcănului, dar va contribui și la neutralizarea oricăror tonuri albăstrui pe care anticearcănul se chinuie să le acopere”, spune Denton. E drept că acest principiu a inspirat deja branduri precum One Size (cu Ultimate Blurring Setting Powder), Kosas (Cloud Set Baked Setting & Smoothing Powder) sau Catrice (Bright and Blur Setting Powder) să lanseze pudre de fixare în tonuri de roz.

Tehnica lui Patrick Ta în 4 pași

Într-un video recent de tip GRWM (Get Ready With Me), Ta a demonstrat pe Maura Higgins abordarea sa stratificată. Primul pas constă în aplicarea unui blush lichid într-o nuanță de roz-bombon direct pe mijlocul zonei de sub ochi, estompat apoi cu o pensulă pufoasă. Urmează anticearcănul lichid (el a folosit Major Skin Soft Blur Brightening Concealer), aplicat de-a lungul colțului intern și pe zona mediană de sub ochi, evitând zona exterioară pentru a lăsa blush-ul să se vadă.

Iar apoi vine partea spectaculoasă. După ce fixează produsele cremoase cu o pudră translucidă, Ta folosește nuanțe de blush și iluminator din patru – da, patru – palete de farduri diferite pentru a crea o culoare personalizată, perfectă pentru tenul Maurei.

Adaptabil pentru un machiaj de zi

Look-ul poate fi ușor adaptat și pentru machiajul de zi cu zi. Andrew Denton subliniază că este o tehnică utilă pentru zilele în care te simți obosită și „vrei să pari mai liftată, luminoasă și plină de energie”.

Sfatul lui este să te rezumi la o nuanță de blush cu care ești deja familiarizată. Cel mai important este să menții aplicarea sus pe față și să nu acoperi niciodată întreaga zonă de sub ochi cu fard de obraz, un detaliu esențial (pentru a nu trage trăsăturile în jos).

Se pare că Maura Higgins a fost complet convinsă de tehnică. Vedeta a purtat machiajul cu blush sub ochi de patru sau cinci ori de atunci, semn că a adoptat pe deplin acest truc inteligent… cel puțin pentru moment.