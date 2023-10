MATTHEW PERRY, vedeta din serialul ”Friends”, a murit la 54 de ani

Matthew Perry, una dintre vedetele din „Friends”, a murit la vârsta de 54 de ani.

Surse din forțele de ordine ne spun că actorul a fost găsit sâmbătă la o casă din zona L.A…. unde ni s-a spus că pare să se fi înecat. Surse spun că primii care au intervenit s-au grăbit la un apel pentru stop cardiac.

Surse spun că a fost găsit într-un jacuzzi la domiciliu… și se spune că nu au fost găsite droguri la fața locului.

Matthew Perry este cel mai faimos pentru rolul său ca Chandler Bing din sitcomul de succes din anii ’90, care a rulat timp de 10 sezoane, ”Friends”… și cu el în toate cele 234 de episoade. Personajul său a fost un favorit al fanilor, la fel ca și performanța.

În timp ce „Friends” a fost ceea ce i-a adus cea mai mare faimă… Matthew Perry a jucat și a fost invitat în nenumărate alte emisiuni TV de-a lungul anilor – cum ar fi „Boys Will Be Boys”, „Growing Pains”, „Silver Spoons”, „Charles”. în sarcină”, „Sydney”, „Beverly Hills, 90210”, „Home Free”, „Ally McBeal”, „The West Wing”, „Scrubs”, „Studio 60 on the Sunset Strip”, „Go On” „ The Odd Couple” și multe altele.

În timp ce personajul său de pe ecran a fost amabil și optimist, Matthew a suferit puternic în culise – în special, din cauza dependenței sale de droguri și alcool… în special analgezice. A fost dependent de Vicodin ani de zile – chiar și în timp ce juca în „Friends” – și a intrat și ieșit de la dezintoxicare.

Matthew a vorbit despre acest capitol dureros al vieții sale într-un memoriu pe care l-a publicat anul trecut, în care a detaliat luptele pe care le-a avut… inclusiv pierderea/creșterea în greutate.

În timpul turneelor de promovare pentru cartea sa, Matthew a avut o serie de interviuri în care a devenit incredibil de emoționat, inclusiv unul cu Diane Sawyer, unde și-a detaliat povestea.

În timp ce Matthew Perry părea să fie curat și vindecat în urmă cu un an, anul anterior, când el și ceilalți membri ai distribuției au fost contactați pentru spectacolul reuniunii „Friends”, a atras îngrijorarea fanilor… deoarece au simțit că nu părea bine, uneori.

Pe lângă consumul de substanțe… Matthew s-a confruntat și cu probleme de sănătate, dintre care unele erau grave și au necesitat spitalizări. Un astfel de incident a rezultat dintr-o perforație gastrointestinală, care l-a forțat să fie supus unei intervenții chirurgicale de urgență… dar, din fericire, și-a revenit.

Matthew nu s-a căsătorit niciodată, dar s-a logodit pentru scurt timp cu Molly Hurwitz în urmă cu câțiva ani… care s-a încheiat după doar 6 luni.

Sursa: TMZ.RO