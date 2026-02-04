4 februarie , 2026

Mastectomie la 16 ani, regret la 22: verdict de 2 mil. $ zguduie SUA

O tânără a primit despăgubiri de peste 2 milioane de dolari. La 16 ani, a suferit o mastectomie pentru schimbare de sex. Justiția a decis acum, la 22 de ani, că totul a fost o greșeală medicală uriașă, un caz fără precedent în America, conform Digi24.

Actrița Varian Fox, în vârstă de 22 de ani, a câștigat un proces de malpraxis. Unul care ar putea schimba totul pentru tranziția de gen la minori. Instanța a fost clară. Un psiholog și un chirurg nu i-au evaluat corect starea psihologică înainte de a aproba o operație cu efecte permanente.

„Ești desfigurată pe viață”: Mărturia care a șocat instanța

Totul a început când Varian Fox avea 16 ani. Atunci a vrut să devină băiat. A vorbit cu un psiholog, apoi a ajuns la un chirurg. Foarte repede, a urmat dubla mastectomie. O decizie extremă pentru o adolescentă.

Doar că, patru ani mai târziu, totul s-a schimbat.

A început procesul de detranziție, revenind la identitatea de femeie. Abia atunci a realizat ce s-a întâmplat. „M-am gândit imediat că ceva este în neregulă și că nu poate fi adevărat,” a spus Varian judecătorilor. Șocul a lăsat urme adânci. „Am simțit rușine. Este greu să faci față ideii că ești desfigurată pe viață.”

Avertismentul ignorat al mamei: „Fiica mea ar putea avea reacții extreme”

Un detaliu-cheie a apărut în timpul procesului de trei săptămâni. Mama fetei. Ea a declarat judecătorului că în 2019 s-a opus operației. Simțea că fiica ei nu e pregătită pentru așa ceva.

Răspunsul medicilor? Surprinzător sau nu, a fost un avertisment. I-au spus că dacă opresc procedura, fiica ei „ar putea avea reacții extreme”. Practic, a fost pusă în fața unei alegeri imposibile, bazându-se pe sfatul unor experți găsiți acum vinovați.

Un verdict care poate declanșa un val de procese

Juriul a fost convins. Verdictul: specialiștii nu au evaluat corect starea psihologică a unei fete vulnerabile de 16 ani. Nu au cântărit toți factorii înainte de a recomanda o operație permanentă. Așa că instanța a obligat medicii la plata unor despăgubiri care depășesc 2 milioane de dolari.

E un moment de cotitură. Cazul Varian Fox devine primul din Statele Unite în care o persoană care a renunțat la tranziție câștigă un proces de malpraxis împotriva medicilor care au facilitat-o.

Ce urmează acum? Un precedent periculos

Verdictul nu va rămâne izolat, avertizează analiștii americani. Decizia ar putea deschide poarta pentru un val de procese similare, intentate de tineri care regretă deciziile luate în adolescență. Asta ar putea forța o schimbare radicală în protocoalele medicale pentru disforia de gen la minori. Sistemul medical e sub presiune. Coincidență? Greu de crezut.

Citește și:

 

 

