Martha Stewart dezvăluie la 84 de ani secretul ținutelor care se potrivesc oricui

Autor - Daniela Matei
Martha Stewart, la venerabila vârstă de 84 de ani, a fost invitatul de onoare la o petrecere exclusivistă organizată miercuri seara de brandul Mother la restaurantul Indochine. Abia a intrat pe ușă și un martini i-a și apărut alături, pe o tavă de argint, gata pregătit. Evenimentul a celebrat noua campanie a mărcii, filmată la Hotelul St. Regis, care o are ca protagonistă chiar pe ea.

O ținută deja celebră

Pentru petrecere, Stewart a ales să poarte aceeași ținută denim-on-denim în care a fost fotografiată și pentru campanie. O alegere deloc întâmplătoare. Întrebată ce îi place la hainele brandului Mother, răspunsul ei a venit prompt, în timp ce un alt martini proaspăt îi era așezat în față: „Ei bine, se potrivesc. Se potrivesc cam tuturor. Am dat aceste ținute prietenelor mele și toate arată atât de bine în ele.”

Iar când nu poartă denim, Martha are o altă pasiune vestimentară, perfectă pentru iarna newyorkeză care pare că nu se mai termină. Puloverele. Preferatele ei includ un model mulat și greu de la Khaite, dar și creațiile Suzie Kondi.

RecomandariChef Ruthie Rogers dezvăluie secretul celor 48.000 de prăjituri vândute la Londra

„Pur și simplu îmi plac puloverele”, a recunoscut ea.

Agendă plină la 84 de ani

Si dincolo de modă, viața Marthei Stewart este un vârtej continuu. Cu o carte ce urmează să fie lansată în luna mai și cu al doilea restaurant proaspăt deschis (The Bedford by Martha Stewart la Foxwoods Casino), programul ei este incredibil de încărcat. V-ați imagina un astfel de ritm la 84 de ani?

Chiar ea descrie cel mai bine situația: „Am un program foarte intens. Dacă l-ați vedea, v-ați îngrozi! Nu există niciun interval orar liber în nicio zi pentru următoarele trei luni. Dar e în regulă.”

RecomandariLily Collins dezvăluie secretul tunsorii sale după o prietenie de 15 ani

Cum a ajuns Martha imaginea brandului

Cum vine asta, o colaborare atât de neașteptată? Lela Becker, cofondatoarea Mother, a povestit cum a început totul. Se pare că ideea a apărut în timpul unei ședințe de creație, dar părea mai mult un vis. „Când făceam brainstorming, ne gândeam: «imaginați-vă dacă ar fi fost posibil». Dar era un vis îndepărtat.”

Numai că lucrurile s-au legat altfel decât se așteptau. „Și apoi totul s-a legat prin conexiuni și prieteni. Nici nu ne-am gândit să mergem pe calea tradițională”, a explicat Becker.

Invitați de seamă la Indochine

Petrecerea a adunat o mulțime de nume cunoscute din lumea modei și a divertismentului, venite să o celebreze pe Martha. Printre invitați s-au numărat Jenna Lyons, supermodelul Helena Christensen, Leigh Lezark, Sarah Clary, Clara McGregor, Candace Bushnell, Antoni Porowski, Elizabeth Kurpis, designerul Nicole Miller și Jillian Harvey. clar, nu au lipsit nici cofondatorii brandului Mother, Lela Becker și Tim Kaeding.

RecomandariJoan Collins, 92 de ani, dezvăluie secretul tenului tânăr. Un sfat simplu primit în tinerețe

Dar de ce tocmai ea a fost aleasă drept muza perfectă pentru Mother? Lela Becker a oferit răspunsul : „Este o tipă dură, liberă, fără prejudecăți, relaxată. Ea este Mama Martha.”

