Marilyn Monroe, născută Norma Jeane Mortenson, ar fi împlinit 100 de ani pe 1 iunie 2026. Celebrarea centenarului ei, denumită MM100, este în plină desfășurare. Iar branduri de top, de la Shark la Brooks Brothers, aduc un omagiu legendei de la Hollywood cu produse tematice, în ediție limitată, care acoperă de la articole pentru casă și tehnologie de înfrumusețare până la cărți și haine.

Un album-eveniment și note intime

Piesa de rezistență este, fără îndoială, „Marilyn Monroe 100: The Official Centenary Book”. Albumul (care poate fi deja precomandat pe Amazon pentru 95 de dolari) este descris drept „singura publicație oficială bazată pe fotografii care comemorează centenarul nașterii lui Marilyn Monroe”. Pe parcursul celor 348 de pagini, cititorii vor descoperi 275 de fotografii supradimensionate care surprind întreaga ei carieră, de la anii de pin-up până la ultimele ședințe foto dinaintea morții sale premature, la doar 36 de ani. Prefața este semnată de Christian Siriano, iar introducerea de Rachel Syme de la The New Yorker.

Pentru cei care vor să pășească în lumea ei privată, a fost publicată și cartea „Fragments”, o colecție de notițe, scrisori și poezii nemaivăzute ale actriței, care costă 24,99 de dolari. Având în vedere că biblioteca personală a lui Monroe număra peste 400 de volume, inclusiv titluri de Dostoievski și Whitman, probabil ar fi fost încântată.

Recomandari Secretul siluetei lui Marilyn Monroe! Ce manca artista in fiecare zi ca sa se mentina in forma

De la ceainice la uscătoare de păr

Brandul Noon & Moon din Los Angeles a lansat colecția „Romance Edit”, transformând estetica anilor ’50 a lui Marilyn – buline și accente de roșu aprins – în seturi de ceai, farfurii de desert și căni. Un suport de tort cu trei etaje din porțelan fin, cu detalii aurii, costă 228 de dolari și, conform producătorului, „invită la o reîntoarcere la ritual”. Un set cadou format din ceainic, zaharniță și recipient pentru lapte costă 346 de dolari.

Dar asta nu e tot. SharkNinja a reinterpretat unele dintre cele mai iubite produse ale sale în colecția Marilyn Monroe, care urmărește să „îmbine farmecul atemporal cu performanța renumită”. Sistemul de coafare și uscare Shark FlexStyle, într-o nuanță roșu-rubin cu cristale, costă 399,99 de dolari. Iar aparatul 2-în-1 Glossi Hot Tool and Air Glosser, într-o culoare numită Liquid Gold, este disponibil la 129,99 de dolari.

Bijuterii, șosete și lenjerie de lux

În colaborare cu moștenitorii actriței, brandul de bijuterii Aurate a creat o linie maximalistă. O brățară tennis cu rubine roșii și safire albe create în laborator costă 408 de dolari, având un design care „face referire la istorie fără a rămâne blocat în ea”. O pereche de cercei cu perle de apă dulce de grad AAA și safire albe, inspirați de scena fustei zburătoare din „The Seven Year Itch”, costă 328 de dolari.

Recomandari Marilyn Monroe, gânduri de sinucidere

Multe piese din aceste colecții sunt deja epuizate.

V-ați fi gândit că o pereche de șosete poate celebra o legendă? Brooks Brothers, deși este un brand pentru bărbați, a lansat o colecție MM100 din care au mai rămas disponibile doar șosetele cu model de buze roșii, la prețul de 29,50 de dolari. Și Lele Sadoughi a lansat un tricou „Show Biz” cu o fotografie de Sam Shaw, redus la 39 de dolari.

E drept că nu toate colaborările sunt noi. Brandul de lenjerie de lux Fleur du Mal a lansat un sutien balconette din mătase, „All About Eve”, pentru a 97-a aniversare a actriței, nu pentru centenar. Acesta este încă disponibil la Saks Fifth Avenue pentru 148 de dolari, amintind de pictorialele sexy ale lui Marilyn, care a fost, până la urmă, vedeta de pe coperta primului număr Playboy din 1953.