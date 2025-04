Mari greșeli pe care le faci cu sănătatea ta, în fiecare zi! Unele obiceiuri pe care le facei nu naturalete in fiecare zi iti afecteaza grav sanatatea. Din aceasta cauza, corpul tau are de suferit, iar efectele pot fi uneori ireversibile.

Mari greșeli pe care le faci cu sănătatea ta, în fiecare zi!

Daca te speli pe dinti imediat dupa ce mananci, alimentele acide, asa cum sunt fructele, iti pot afecta dintii. Ei pot fi decolorati si chiar pot suferi mici crapaturi care nu se mai pot vindeca, scrie Fox News. Cel mai bine este sa iti clatesti gura cu putina apa si sa astepti 40 de minute, timp necesar pentru ca zonele sensibile ale dintilor sa fie remineralizate. Ulterior, te poti spala pe dinti.

Fereastra deschisa cand mergi cu masina

Daca mergi cu masina pana la serviciu si lasi fereastra deschisa, trebuie sa stii ca poluarea din oras este un pericol ce iti ameninta, de asemenea, sanatatea. Urmarea este aparitia durerilor de cap si chiar a bolilor de inima si a cancerului, in cazurile extreme. Ar fi bine sa inchizi ferestrele si sa pornesti aerul conditionat al masinii, cel care poate elimina particulele nesanatoase din aer.

Iti verifici telefonul si casuta de email inainte de culcare sau seara….

Inainte de culcare evita sa iti verifici e-mail-ul, deoarece nu vei avea un somn prea linistit. Conform unui studiu realizat de cercetatorii de la Universitatea din Florida (SUA), persoanele care dorm prea putin prezinta si un risc mai mare de a face accident vascular cerebral.

Cel mai bine este sa tii telefonul departe de pat si sa faci astfel incat sa nu fii anuntat de fiecare data cand primesti un mesaj nou in corespondenta ta electronica.

Folosesti intensiv cuptorul cu microunde

Daca obisnuiesti sa iti incalzesti mancarea in el tinand-o in recipiente din plastic, trebuie sa stii ca acestea pot transfera substante precum ftalatii in hrana ta. Urmarea este deteriorarea fertilitatii in cazul barbatilor si a activitatii lor hormonale.

Solutia este sa incalzesti totul in vase din sticla, acestea neavand un asemenea efect neplacut.

Nu bei suficienta apa

Organismul tau poate functiona si in conditiile unui aport zilnic insufient de lichide, dar acest lucru reprezinta o maxima suprasolicitare, in fiecare zi. Rinichi, inima si creierul sunt principalele organe afectate, dar si ficatul si tubul digestiv sufera din cauza deficititului hidric, pentru tranzitul intestinal are cel mai mult de suferit. Ameteala, constipatia, oboseala, lipsa de concentrare sunt deseproi cauza deshidratarii!