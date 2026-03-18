Brandul Marella, parte a grupului Max Mara, se lansează oficial în lumea costumelor de baie. Compania a semnat un acord de licență pe cinci ani cu specialistul italian Area B pentru producția și distribuția unei noi linii de beachwear, care va fi lansată în 2027.

Un acord pe cinci ani

Acordul multianual, semnat pentru o perioadă de cinci ani (din 2027 până în 2031), vizează producția și distribuția la nivel mondial a liniei Marella Beachwear. Dar ce înseamnă asta, concret, pentru cliente? Prima colecție, care va include între 100 și 130 de piese, de la costume de baie la articole de acoperire, va ajunge în magazinele Marella în aprilie 2027. Ulterior, produsele vor fi disponibile și pe site-ul oficial al brandului, precum și într-o selecție de magazine partenere și retaileri autorizați.

Cine este partenerul Area B

Partenerul ales de Marella nu este un nume oarecare în industrie. Area B este o companie italiană specializată, înființată în 1999, cu un portofoliu puternic. E drept că nu multă lume a auzit de ei direct, dar cu siguranță au auzit de brandurile cu care lucrează.

Recomandari Marea Britanie: Guvernul pregătește o nouă linie ferată Birmingham-Manchester

Compania deține deja licențe pentru producția de beachwear și lenjerie intimă pentru mărci de renume precum Palm Angels, Trussardi, Iceberg, Philipp Plein și Bikkembergs.

O listă care spune multe.

Marella în plină expansiune

Lansarea liniei de plajă vine într-un moment de creștere accelerată pentru Marella. Brandul, care face parte din Dedimax (o subsidiară a Max Mara Fashion Group), are deja o prezență solidă la nivel global, cu peste 200 de magazine proprii și puncte de vânzare în 1.400 de retaileri multibrand. Și totuși, în ultimul an, compania a continuat să deschidă noi locații în Europa, Statele Unite și Orientul Mijlociu. Următorul pas? Inaugurarea primului magazin din Marea Britanie, programată pentru această toamnă, pe strada 8 Marylebone High Street din Londra.

Recomandari Instagram a adăugat linkuri de shopping cu AI fără acordul creatorilor de conținut

Colaborări cu vedete

Strategia de a atrage atenția nu este nouă pentru brand. Anul trecut, de exemplu, Marella a dezvoltat colecții capsulă create în colaborare cu celebrități de prim rang, printre care modelul Stella Maxwell și supermodelul, actrița și activista americană Emily Ratajkowski.