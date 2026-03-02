Marele câștigător al PGA a fost ales de peste 8000 de membri

Filmul „One Battle After Another” a obținut trofeul pentru cel mai bun film la gala premiilor Asociației Producătorilor Americani (PGA). Regizorul Paul Thomas Anderson a urcat pe scenă pentru a ridica premiul și a ținut un discurs de mulțumire în care a lăudat conducerea studiourilor Warner Bros.

Potrivit Cotidianul, cineastul a subliniat efortul depus de producători pentru a proteja viziunea artistică a regizorilor pe parcursul realizării proiectelor cinematografice din acest an. Decizia a fost luată în urma voturilor exprimate de peste 8.000 de membri PGA.

„Ai făcut o treabă incredibilă protejându-ne”

În discursul său de acceptare, Paul Thomas Anderson a vorbit despre rolul cheie pe care l-au jucat producătorii în spatele camerelor de filmat, menționând că aceștia merită recunoaștere pentru dificultățile întâmpinate.

„Aţi auzit numele lor iar şi iar, ei ar trebui să primească un premiu pentru că au îndurat mult pe drumul spre realizarea acestor filme. Ţi-ai ţinut capul plecat şi m-ai protejat; Ryan vorbesc în numele tău, l-ai protejat pe Ryan, l-ai protejat pe Zach. Ai făcut o treabă incredibilă protejândune”, a spus el, conform News.ro.

O competiție cu 9 adversari de top

Pentru titlul de cel mai bun film au fost nominalizate în total zece producții de renume. „One Battle After Another” a reușit să se impună în fața unor adversari puternici.

Printre filmele care au concurat pentru marele premiu s-au numărat „Bugonia”, „F1”, „Frankenstein”, „Hamnet” și „Marty Supreme”. Lista a fost completată de titlurile „Sinners”, „Sentimental Value”, „Train Dreams” și „Weapons”.

Câștigătorii celorlalte categorii

Gala a oferit statuete pentru un număr total de zece categorii, acoperind și animația, televiziunea și documentarul. Producția „KPop Demon Hunters” a fost premiată la categoria dedicată filmelor de animație.

În zona producțiilor TV, printre învingători s-au numărat „The Pitt”, „The Studio” și „The Late Show with Stephen Colbert”. De asemenea, asociația producătorilor a acordat o distincție importantă documentarului „My Mom Jayne: A Film by Mariska Hargitay”.