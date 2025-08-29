Mare descoperire! Proteina responsabilă de depozitarea grăsimii în celule a fost identificată

Descoperire majoră! Proteina care controlează modul în care celulele stochează grăsimea

Potrivit studiului realizat de cercetătorii de la University of New South Wales (UNSW), proteina identificată se numește CHP1 și joacă rolul unui adevărat „dirijor” în procesul prin care organismul reglează stocarea lipidelor. Importanța sa este considerată majoră pentru înțelegerea afecțiunilor legate de acumularea anormală de grăsimi. „Înţelegerea acestui proces este un pas crucial în dezvoltarea de noi strategii pentru abordarea unei serii de tulburări metabolice, precum obezitatea şi diabetul”, a explicat Guang Yang, autorul principal al studiului, cadru didactic la Facultatea de Biotehnologie şi Ştiinţe Biomoleculare din cadrul UNSW.

Lipidele sunt stocate în interiorul celulelor sub formă de picături lipidice, compartimente esențiale pentru energie și alte funcții biologice. Eliminarea proteinei CHP1 din organism determină o reducere semnificativă a dimensiunilor acestor picături, ceea ce demonstrează rolul său de regulator principal al metabolismului grăsimilor la nivel celular. Echipa de cercetători a observat că CHP1 are capacitatea de a influența în mod direct anumite enzime, cunoscute sub denumirea de GPAT microzomale. Acestea sunt responsabile de sinteza moleculelor de grăsime și de transportul lor către suprafața picăturilor lipidice, locul unde sunt cel mai mult necesare pentru buna funcționare a celulei.

Rezultatele acestui studiu au fost publicate în Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), o publicație științifică de prestigiu din Statele Unite. Lucrarea aduce o contribuție semnificativă la înțelegerea modului în care celulele își reglează metabolismul și la modul în care proteinele coordonează aceste procese complexe. Descoperirea proteinei CHP1 este considerată de specialiști un pas major în direcția dezvoltării unor noi tratamente pentru obezitate și diabet, două dintre cele mai răspândite tulburări metabolice la nivel mondial. În viitor, aceste informații ar putea sta la baza unor terapii personalizate, menite să controleze mai eficient acumularea de grăsime în organism și să reducă riscurile asociate sănătății.



