Autor - Daniela Matei
26
1 min.

Marc Jacobs și Disney își unesc din nou forțele pentru o nouă colaborare. De data aceasta, designerul american și personajele iconice intră pe terenul de tenis cu o colecție de haine pentru copii, disponibilă deja pentru sezoanele de primăvară-vară 2026. Prețurile pentru piese variază între 58 și 168 de dolari.

O colecție inspirată de tenis

Noua linie vestimentară îmbină imaginația creativă cu o sensibilitate sportivă, fiind dedicată copiilor cu vârste cuprinse între 2 și 12 ani. Și ce pot cumpăra părinții? Ei bine, colecția include de la hanorace și tricouri la adidași, șepci și genți, practic tot ce trebuie pentru un stil complet, din cap până-n picioare.

Imprimeurile vibrante și ilustrațiile stratificate sunt elementele care ies cel mai mult în evidență. Produsele sunt deja disponibile pe site-ul oficial Kids Around și în anumite magazine fizice selectate.

Viziunea din spatele parteneriatului

Dar care este, până la urmă, miza acestei colaborări? Liz Shortreed, vicepreședinte senior al diviziei de produse de consum Disney, a oferit câteva lămuriri. „Mickey Mouse continuă să inspire momentele de zi cu zi prin colaborări orientate spre tendințe”, a declarat aceasta.

Ea a adăugat că parteneriatul are un scop clar. „Combinând povestirile Disney cu designul îndrăzneț al lui Marc Jacobs, această colecție oferă fanilor o modalitate proaspătă de a se exprima prin sport și stil.”

Un parteneriat cu tradiție

Colaborarea dintre Marc Jacobs și Disney nu e deloc nouă, ba chiar are o istorie de 10 ani. Totul a început în 2015, cu una dintre ultimele linii Marc by Marc Jacobs – o colecție de vacanță legată de filmul „Alice Through the Looking Glass”, care a fost lansat în mai 2016.

Numai că nu s-au oprit aici.

Chiar înainte de această colecție de tenis, cei doi giganți au curatoriat o colecție capsulă pentru sezonul de toamnă 2025, inspirată de estetica western sau „cowboy core”, tot pentru copii.

Iar expansiunea Disney în modă și accesorii merge dincolo de parteneriatul cu Marc Jacobs. Branduri precum Pandora, Lilly Pulitzer și Swarovski au, si, o relație strânsă cu compania de divertisment veche de 102 ani (da, ai citit bine, 102 ani), lansând noi colecții pe parcursul ultimului an.

