Marc Jacobs, cunoscutul designer și iubitor de animale, aduce o noutate pentru toți stăpânii de patrupede. Acum poți personaliza celebra geantă The Tote Bag cu un portret pictat manual al animalului tău de companie, fie că e vorba de un câine, o pisică sau chiar un chinchilla de 20 de ani. Programul, denumit „Bark Jacobs”, era disponibil doar în anumite locații fizice, dar acum a fost lansat și online.

Cum functioneaza personalizarea gratuita

Procesul este surprinzător de simplu. Intri pe pagina dedicată „Bark Jacobs”, îți alegi modelul preferat de geantă din piele The Leather Tote Bag – disponibilă în trei dimensiuni (mică, medie sau mare) – și bifezi opțiunea de personalizare cu un portret. Si, stai puțin, serviciul este complet gratuit.

Tot ce trebuie să faci este să încarci o fotografie clară cu animalul tău. Opțional, poți adăuga și numele acestuia, care va fi scris de mână, într-un stil cursiv, direct pe geantă.

O singură regulă: un singur animal pe geantă.

Iconica The Tote Bag, o panza pentru patrupedul tau

Geanta în sine este deja un star. Lansată în 2019, The Tote Bag a înregistrat vânzări de 100.000 de unități doar în primul an. E drept că succesul se datorează designului practic, cu proporții generoase, multiple compartimente și o curea de umăr detașabilă. Varianta mare, de exemplu, poate găzdui fără probleme un laptop de 13 inchi, o tabletă, o sticlă de apă și multe altele.

Prețurile pentru gențile care pot fi personalizate sunt următoarele:

The Leather Small Tote Bag: 398 de dolari

The Leather Medium Tote Bag: 498 de dolari

The Leather Large Tote Bag: 598 de dolari

Iar paleta de culori pentru primăvară include nuanțe vibrante precum Hot Pink, dar și tonuri mai subtile ca Argan Oil și Kiwi. Te-ai gândit vreodată că poți asorta geanta la penajul papagalului tău?

O intreaga colectie dedicata animalelor

Dar programul „Bark Jacobs” nu se oprește aici. Colecția include și alte produse, realizate în colaborare cu ilustratoarea londoneză Hattie Stewart și brandul de accesorii de lux pentru animale Maxbone din Los Angeles. Pe bune, au de toate.

Printre acestea se numără o pelerină de ploaie la prețul de 70 de dolari, o jucărie de pluș cu 25 de dolari și un set de zgardă și lesă care costă 45 de dolari. Mai mult, poți cumpăra chiar și o carte publicată de Rizzoli despre Neville, celebrul bull terrier al lui Marc Jacobs, care are aproape 200.000 de admiratori pe rețelele de socializare. Cartea costă 22,50 de dolari.

Ce urmeaza in universul Marc Jacobs

Noutățile nu se opresc la genți și accesorii pentru animale. Fanii designerului au motive de bucurie, deoarece un documentar despre viața și cariera sa, intitulat „Marc by Sofia”, va fi lansat în cinematografe pe 27 martie 2026. Filmul este produs de A24 și regizat de Sofia Coppola (da, chiar ea).

Până atunci, cei care vor să aprofundeze istoria brandului pot precomanda pe Amazon cartea „Little Book of Marc Jacobs”. Aceasta explorează cele mai importante etape din cariera designerului, de la perioada petrecută la Louis Vuitton și până la cele mai cunoscute campanii ale sale.