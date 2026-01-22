Mara Bănică, minus 15 kg în 2 luni. Dieta fără foame care a șocat internetul

Mara Bănică a spus totul. A slăbit 15 kilograme. În doar două luni. Silueta ei a explodat pe internet, iar transformarea a lăsat pe toată lumea cu gura căscată, relatează Csid.

Care e secretul? Nu, nu sunt porții de vrăbiuță sau o luptă constantă cu stomacul gol. Chiar deloc. Dieta ei are o structură clară, pe etape. Promite să dai jos kilogramele rapid, dar fără suferință, o abordare care dă peste cap tot ce știam despre regimurile clasice.

Filosofia dietei: „Nu există înfometare”

Totul pornește de la o idee simplă, pe care vedeta o repetă: „Nu există înfometare”. Mara Bănică crede că „organismul are memorie”. Dacă îl înfometezi, se va răzbuna și va depune grăsime mai târziu. Așa că a ales altceva. Fără calorii numărate, fără cântar de bucătărie. Dieta se bazează doar pe ce tipuri de alimente ai voie să mănânci în fiecare fază. Și gata.

Uită de ore fixe de masă. Sau de cantități. Nu există. Mănânci când îți e foame, dar mănânci doar ce trebuie, din grupele permise. E o strategie inteligentă, nu o tortură. Singurul lucru esențial? Disciplina. Fără ea, kilogramele nu pleacă nicăieri.

Testul de foc: prima săptămână cu lactate și legume crude

Începutul e cel mai greu. E perioada cea mai restrictivă, dar e cheia pentru a-ți reseta corpul. Ce mănânci în prima săptămână? Meniul e simplu: lactate slabe și legume crude. Atât. Adică brânzeturi degresate, brânză de vaci, cottage. Lângă ele, orice legumă proaspătă, dar cu o regulă de aur: să nu fie gătită. Deloc. Ai voie și la mici excepții, ca să nu o iei razna: un ou pe zi sau câteva mere. Bei doar apă, ceai sau cafea. Totul fără zahăr. Lista interzisă e clară: zahărul, orice legumă gătită, prăjelile și alimentele acre.

Ce se întâmplă în meniu după primele șapte zile

Treci de prima săptămână? Perfect. Corpul s-a obișnuit, iar dieta devine mai prietenoasă. Acum poți introduce treptat proteinele animale. Carne fiartă sau pește la grătar. Acestea te ajută să te simți sătul și să nu pierzi masă musculară în timp ce slăbești rapid. O singură regulă rămâne bătută în cuie: legumele se mănâncă tot crude.

Structura devine și ea interesantă. Următoarele săptămâni sunt organizate pe zile tematice. Poți avea o zi doar cu fructe. Apoi o zi doar cu legume sau lactate. Aceste zile se alternează cu altele mai variate, în care incluzi și carnea sau peștele proaspăt adăugate în meniu.

Fără ceas, fără cântar. Doar disciplină

Cel mai ciudat lucru la dieta asta e libertatea. Da, ai citit bine. „Nicio dietă nu înseamnă înfometare”, insistă Mara Bănică. Succesul nu stă într-un program bătut în cuie, ci în a respecta sfânt lista de alimente. Pentru unii, flexibilitatea asta e un dar. Pentru alții, o adevărată provocare.

Rezultatele au apărut rapid și au fost vizibile pentru oricine. Normal că dieta a devenit un subiect aprins de discuție. Fanii au rămas mască. Acum, nutriționiștii analizează cât de eficient și sănătos este un astfel de regim pe termen lung. Indiferent ce vor zice ei, pentru Mara Bănică a fost rețeta câștigătoare. Reguli clare plus ambiție. A funcționat perfect.