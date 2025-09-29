Manichiura de nuntă a Selenei Gomez: detalii care inspiră

Actrița a ales un design minimalist, cu o nuanță clasică și un finisaj lucios, iar motivele sunt mai interesante decât par la prima vedere.

Într-o lume a vedetelor unde extravaganța este la ordinea zilei, uneori cele mai simple alegeri devin cele mai memorabile. La nunta cu Benny Blanco, Selena Gomez a demonstrat acest lucru prin manichiura sa: o formă ovală perfectă, alb imaculat și un strat discret de pudră cromată. Acest look a atras rapid atenția și a devenit subiect de discuție printre pasionații de frumusețe.

Un design care atrage atenția

Tom Bachik, manichiuristul de încredere al Selenei Gomez, a fost cel care a creat acest look special pentru ziua cea mare. Într-un interviu anterior, el a menționat că Gomez preferă „eleganța prin simplitate”, o filozofie reflectată în alegerea făcută pentru nunta din Santa Barbara. Forma ovală a unghiilor a fost aleasă pentru a oferi un aer modern, dar discret.

Pentru realizarea manichiurii, s-a folosit un lac alb pur ca bază, peste care a fost aplicat un strat de pudră cromată. Această combinație oferă rezistență și strălucire, păstrând în același timp un aspect natural. Un expert de la OPI a explicat că este o alternativă la gelurile tradiționale.

Formă: ovală, lungime medie

Culoare: alb #FFF5EE („bridal ivory”)

Finisaj: pudră cromată semi-mată

Niciun accesoriu suplimentar, precum stickere, pietre sau modele, nu a fost adăugat. Această decizie a fost luată pentru ca manichiura să nu distragă atenția de la rochie sau machiaj.

Contextul unei alegeri aparte

Deși multe mirese aleg french manicure sau detalii florale, Selena Gomez a ales să iasă din tipare. Potrivit unor surse apropiate, actrița a dorit să creeze un contrast subtil între manichiura ei și rochia Ralph Lauren purtată la nuntă.

De ce a fost această alegere potrivită?

Rochia cu guler halter și drapaje elegante avea nevoie de un echilibru vizual. Manichiura minimalistă nu a încărcat look-ul, permițând accesoriilor discrete, precum cerceii cu diamante, să iasă în evidență.

Un alt motiv a fost rezistența pe durata evenimentului. Lacurile cu efect metalizat sunt mai rezistente la decolorare, ceea ce a fost esențial pentru o nuntă care a durat peste șase ore.

Cum poți obține același look acasă

Dacă vrei să încerci această manichiură inspirată de Selena Gomez, experții recomandă să urmezi câțiva pași simpli:

Pregătirea unghiilor: Curăță bine suprafața unghiei și îndepărtează orice urmă de ulei sau cremă.

Bază: Aplică un lac de calitate, fără formaldehidă, pentru o rezistență de până la zece zile.

Pudra cromată: Folosește o pensulă specială pentru a aplica un strat subțire, astfel încât efectul să fie uniform.

Branduri recomandate pentru acest tip de manichiură sunt Essie („Blanc” pentru nuanța de alb) și OPI („Chrome Effects” pentru finisajul cromat). Costul total poate varia între 150 și 250 de lei, în funcție de salonul ales.

Acest tip de manichiură este potrivit atât pentru evenimente elegante, cât și pentru ținute de zi cu zi, fiind ușor de adaptat oricărui stil.

Detalii despre nunta Selenei Gomez

Deși Selena Gomez a păstrat multe detalii ale nunții private, câteva informații au ieșit la iveală. Machiajul a fost realizat, cel mai probabil, cu produse Rare Beauty, deși acest lucru nu a fost confirmat oficial.

Coafura a constat într-un bob ondulat, cu vârfuri aranjate cu grijă, realizat de Hannah Baxter. „Am folosit placa de încrețit și un spray texturizant pentru a menține volumul fără ca părul să pară rigid”, a explicat aceasta într-o postare pe Instagram.

Alte detalii, precum parfumul ales sau designul tortului, nu au fost încă dezvăluite. Un invitat anonim a declarat că totul a fost coordonat perfect, până la ultima fibră.

Aceste detalii discrete au contribuit la atmosfera rafinată a evenimentului, fiecare element fiind atent gândit și pus în valoare.

Un stil care va rămâne în tendințe

Tendințele vin și pleacă, dar manichiura aleasă de Selena Gomez are potențialul de a deveni un clasic. Motivul este simplu: se potrivește atât cu rochii albe tradiționale, cât și cu ținute mai puțin convenționale, oferind flexibilitate și eleganță.

Pe platforme precum Pinterest, căutările pentru „manichiură cromată de nuntă” au crescut semnificativ în ultimele zile. Tot mai multe saloane de înfrumusețare din marile orașe oferă acum pachete inspirate de acest look.

Astfel, se dovedește încă o dată că uneori simplitatea este cea mai bună alegere. Selena Gomez a reușit să demonstreze acest lucru într-un mod autentic și elegant, inspirând multe viitoare mirese să aleagă un stil asemănător.