Mănânci cu 50% mai mult, dar consumi cu 330 de calorii mai puțin. Secretul alimentelor neprocesate

Poți mânca mai mult și, în același timp, să acumulezi mai puține calorii. Nu este o promisiune dintr-o dietă-minune, ci concluzia unui nou studiu care arată cum renunțarea la alimentele ultra-procesate în favoarea fructelor și legumelor poate stimula sațietatea fără a crește aportul caloric.

Cercetători de la University of Bristol au analizat datele unui studiu clinic din 2019 și au făcut o descoperire importantă. Potrivit Adevărul, participanții care au urmat o dietă bazată exclusiv pe alimente neprocesate au mâncat cu peste 50% mai mult în volum comparativ cu cei care au consumat produse ultra-procesate (UPF). Surprinzător, au ingerat cu aproximativ 330 de calorii mai puțin în fiecare zi.

„Inteligența nutrițională”: Cum știe corpul ce să aleagă

Specialiștii explică acest fenomen prin existența unei „inteligențe nutriționale” înnăscute a organismului. Atunci când consumăm alimente în starea lor naturală, nevoile de vitamine și minerale ale corpului ne influențează alegerile. Acest mecanism intern ne ghidează spre opțiuni mai sănătoase și, implicit, cu un conținut caloric mai redus.

Pericolul ascuns în alimentele ultra-procesate

Problema alimentelor ultra-procesate este modul în care sunt concepute, avertizează psihologul Annika Flynn. Acestea încurcă semnalele naturale ale corpului. „UPF-urile combină calorii și micronutrienți în același produs, ceea ce ne poate determina să consumăm excesiv fără să ne dăm seama”, explică Flynn, potrivit science alert.

Spre deosebire de acestea, alimentele integrale promovează o competiție sănătoasă între calorii și nutrienți. Astfel, organismul este încurajat să consume mai multe fructe și legume pentru a-și satisface nevoile nutritive.

Calitatea, nu cantitatea: Avertismentul autorului studiului

Mark Schatzker, autorul studiului, subliniază că accentul în procesul de slăbire ar trebui să cadă pe calitatea alimentelor, nu neapărat pe dimensiunea porțiilor. El atrage atenția asupra riscurilor unei diete bazate pe produse dense caloric, dar sărace în nutrienți esențiali.

„Dacă participanții ar fi consumat doar alimente bogate în calorii, constatările noastre ar fi arătat că ar fi rămas deficitari la mai multe vitamine și minerale esențiale și, în cele din urmă, ar fi dezvoltat insuficiențe de micronutrienți”, spune Schatzker.

Studiul, care aduce o nouă perspectivă în dezbaterile despre diete și obiceiuri alimentare, a fost publicat în revista American Journal of Clinical Nutrition.